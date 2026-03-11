El tránsito vehicular en la carretera que conecta las provincias de Abancay y Andahuaylas permanece completamente interrumpido desde la madrugada de este miércoles debido a un deslizamiento de tierra registrado en el sector Pachachaca.
Según informó la Policía Nacional del Perú, el derrumbe ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. y fue provocado por las lluvias intensas registradas en las últimas horas en la región Apurímac.
Carretera cubierta por tierra y rocas
El deslizamiento generó la caída de grandes cantidades de tierra y piedras sobre la vía, lo que ha bloqueado completamente el paso de vehículos.
La interrupción afecta a:
- Transporte interprovincial
- Vehículos de carga
- Automóviles particulares
Todos ellos utilizan esta carretera para desplazarse entre Abancay y Andahuaylas.
Sin víctimas reportadas
De acuerdo con el reporte policial, no se han registrado heridos ni fallecidos a causa del deslizamiento.
Las autoridades mantienen la zona bajo monitoreo mientras se evalúan las acciones necesarias para retirar el material acumulado y restablecer el tránsito.
Lluvias continúan generando riesgos
Las lluvias registradas en la zona han incrementado el riesgo de derrumbes y deslizamientos en carreteras de la región andina, especialmente en tramos montañosos.
Las autoridades recomiendan a los conductores evitar circular por la zona hasta que se habilite nuevamente la vía.