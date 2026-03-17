Un deslizamiento de tierra ha provocado el bloqueo total de la Vía Nacional 12 A, principal ruta de conexión entre las regiones de Huánuco y Áncash.

Según informó América Noticias, el incidente ocurrió en la zona fronteriza de la provincia de Marañón, donde cientos de transportistas y pasajeros han quedado varados en ambos extremos de la carretera.

Según reportaron autoridades locales, el desastre fue originado por intensas lluvias registradas en los últimos días, que provocaron el aumento del caudal del río Sihuas, debilitando la estructura de la vía.

Más de 500 metros de carretera desaparecieron

El reporte oficial indica que más de 500 metros de la plataforma vial colapsaron completamente, dejando tramos enteros de la carretera inhabilitados.

Debido a la magnitud del daño, el tránsito vehicular permanece suspendido indefinidamente, ya que no existe una ruta alterna inmediata para el paso de buses y camiones.

En la zona se observan largas filas de vehículos detenidos a la espera de una solución.

Pasajeros cruzan a pie en medio del peligro

A pesar del riesgo, algunos viajeros intentan cruzar la zona afectada a pie, cargando equipaje para realizar transbordos informales.

Testigos alertan que esta práctica es altamente peligrosa, ya que el terreno continúa inestable y se registran caídas de rocas desde los cerros cercanos.

La situación genera mayor preocupación debido a la presencia de niños y adultos mayores entre los pasajeros.

Rehabilitación tomará varios días

Autoridades del sector transporte informaron que los trabajos de limpieza y recuperación ya se iniciaron con maquinaria pesada.

Sin embargo, advirtieron que la rehabilitación de la vía podría demorar varios días, debido a la complejidad técnica de reconstruir la plataforma destruida.

Además, las labores dependen de que mejoren las condiciones climáticas y disminuya el caudal del río Sihuas.

Recomendaciones a la población

Las autoridades han solicitado a los ciudadanos: