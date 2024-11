Las comunidades altoandinas de Perú, con una rica tradición agrícola y ganadera, enfrentan desafíos en la producción láctea debido a la falta de recursos y de impulso técnico, lo que limita la calidad y seguridad de los productos. A pesar de esto, han surgido proyectos enfocados en optimizar la producción, promover prácticas sostenibles y ofrecer alternativas más saludables para los consumidores, buscando mejorar el desarrollo económico y las condiciones de vida de los productores locales.

Ese es el objetivo que persigue el proyecto D’ESTABLO, una iniciativa de la joven arequipeña Lizz Ccapira, que se inició en 2021, logrando un impacto positivo en beneficio de los productores lecheros de diversas comunidades arequipeñas. El mismo le ha merecido a la joven la obtención del premio Protagonistas del Cambio UPC por los ODS, iniciativa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que busca reconocer e impulsar el trabajo de los emprendedores sociales de todo el país, cuyas iniciativas contribuyen a aprender los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

D’ESTABLO trabaja en colaboración con comunidades altoandinas para transformar la producción de leche y mejorar la calidad de vida de las productoras locales. Su principal enfoque es promover prácticas higiénicas en la recolección de la leche, lo que asegura ingresos sostenibles para las familias productoras, al tiempo que ofrece productos lácteos naturales y seguros para los consumidores.

“Crecí en un entorno rural, donde asumí responsabilidades a una edad temprana debido a circunstancias difíciles. Esta experiencia me impulsó más a estudiar. Me gradué en Ingeniería de Industrias Alimentarias y adquirí experiencia en el sector lácteo. Tras regresar a mi hogar, descubrí cómo la pandemia había afectado gravemente la producción lechera, especialmente en las zonas más remotas. Esta situación fue lo que me motivó a crear D’ESTABLO”, detalló Ccapira.

Mediante el trabajo con las comunidades, D’ESTABLO logra ofrecer productos lácteos elaborados sin aditivos ni conservantes, utilizando un proceso que preserva las propiedades naturales de la leche. Estos productos, elaborados con sumo cuidado, son ideales para personas con restricciones médicas o necesidades alimenticias especiales, ya que se prioriza un proceso de producción limpio, responsable y respetuoso con la salud de los consumidores

“Tenemos como objetivo diversificar nuestros productos para promover la salud y el bienestar de nuestros consumidores, con la certificación orgánica en toda nuestra línea. Además, en D’ESTABLO buscamos ampliar nuestro impacto en las comunidades, empoderando a mujeres de entre 30 y 60 años, de las comunidades de Tuti, Canocota, Sibayo y Callalli, que se dedican a la crianza de vacas”, enfatiza la joven emprendedora de Arequipa.

Es importante resaltar que la iniciativa de Liz Ccapira se destacó entre 150 postulantes de 21 ciudades del país, posicionándose entre los 10 ganadores del premio Protagonistas del Cambio UPC por los ODS.

“En un contexto en que cada vez más personas buscan opciones más saludables y sostenibles, en D’ESTABLO respondemos a esa necesidad ofreciendo lácteos de alta calidad. Son perfectos para quienes buscan una alimentación natural y equilibrada. Además, nos aseguramos de minimizar el impacto ambiental evitando el uso de químicos y aditivos, y promovemos prácticas agrícolas más respetuosas con el entorno”, concluyó Ccapira.

