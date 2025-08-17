El Día del Niño es una fecha conmemorativa dedicada a reconocer los derechos fundamentales de la niñez y generar conciencia sobre la importancia de garantizar su bienestar. Fue instaurado en 1954 a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que recomendó a los países fijar un día especial para recordar que los niños son el grupo más vulnerable de la sociedad y requieren protección frente a la violencia, la discriminación y la explotación.

El 20 de noviembre se estableció como Día Universal del Niño, porque en esa fecha se aprobaron dos hitos clave: la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Sin embargo, cada país adaptó la conmemoración a su propio calendario, tradiciones o necesidades sociales.

En Perú, la celebración se realiza el tercer domingo de agosto, coincidiendo con un contexto familiar y de temporada escolar. Otros países también tienen fechas particulares: en Argentina, se celebra el mismo día; en Colombia, el último sábado de abril; en Chile y Uruguay, el segundo domingo de agosto; en Venezuela, el tercer domingo de julio; en México, el 30 de abril; en Brasil, el 12 de octubre; en India, el 14 de noviembre en honor a Jawaharlal Nehru; en Japón, el 5 de mayo como parte de la Semana Dorada; y en Estados Unidos, muchas familias lo celebran de forma no oficial el segundo domingo de junio.

Los motivos detrás de estas variaciones incluyen la adaptación a calendarios escolares, la coincidencia con efemérides locales, motivos comerciales o el homenaje a personalidades influyentes en la defensa de la infancia.

Más allá de la fecha, el Día del Niño sigue siendo una oportunidad para promover la educación, la salud, el juego y la vida digna de los menores, así como para reflexionar sobre los desafíos que persisten en contextos de pobreza, exclusión o violencia.