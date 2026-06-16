A pocos días del Día del Padre, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) impulsa la compra de productos elaborados por artesanos peruanos a través de la plataforma digital Artesanías del Perú, donde los usuarios pueden encontrar 64 alternativas de regalo con precios que van desde los S/8 hasta los S/1.000.

La vitrina virtual reúne artículos confeccionados con técnicas tradicionales y materiales de alta calidad, provenientes de distintas regiones del país y desarrollados por artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano (RNA).

Mochilas, morrales y portalaptops entre las principales opciones

Dentro de la oferta destacan mochilas, portalaptops y morrales elaborados en cuero y pieles, algunos de ellos decorados con bordados de lana de oveja e inspirados en iconografía tradicional peruana.

Los precios de estos productos oscilan entre los S/90 y los S/220, dependiendo de sus características, materiales y acabados.

La plataforma también incluye accesorios funcionales para el uso diario, orientados a distintos gustos y presupuestos.

Billeteras, gorros y accesorios artesanales

Otra de las categorías más demandadas para esta temporada son las billeteras artesanales confeccionadas con cuero, fibras naturales y algodón nativo de Lambayeque.

Estos productos tienen precios que varían entre S/25 y S/200.

Asimismo, los usuarios pueden encontrar bufandas, chalinas, guantes, mitones, chullos, gorros y otros accesorios elaborados en algodón y con diseños inspirados en técnicas tradicionales como el pallay.

Los precios de estos artículos fluctúan entre S/25 y S/300.

Artesanos de 14 regiones participan en la plataforma

Los productos disponibles en el catálogo fueron elaborados por empresas, asociaciones y artesanos provenientes de Lima, Piura, Huancavelica, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Puno, Huánuco, Amazonas, Callao, La Libertad, San Martín, Junín y Apurímac.

Todos ellos forman parte del Registro Nacional del Artesano, herramienta administrada por el Estado para promover y visibilizar el trabajo artesanal peruano.

Además de artículos para hombres, la plataforma cuenta con una amplia variedad de prendas, accesorios y piezas decorativas dirigidas a diferentes públicos.

Cómo comprar en Artesanías del Perú

La página web Artesanías del Perú permite contactar directamente a los productores para concretar la compra de los artículos.

Cada producto cuenta con una ficha informativa que incluye fotografías, descripción, datos de contacto y ubicación del artesano.

Para acceder al catálogo, los usuarios deben ingresar a la sección “Directorio” y luego explorar las categorías o subcategorías disponibles, como textilería, cueros y pieles o fibras vegetales.

La plataforma también incorpora un buscador que facilita la localización de productos específicos mediante palabras clave como mochilas, billeteras, sombreros o accesorios.

Impulso al consumo de productos peruanos

La iniciativa busca fortalecer la comercialización de artesanías nacionales y generar mayores oportunidades económicas para productores de distintas regiones del país.

Desde el Mincetur destacan que cada compra contribuye al desarrollo de cientos de familias dedicadas a la actividad artesanal y promueve la preservación de técnicas tradicionales que forman parte del patrimonio cultural peruano.