El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil difundió este sábado un listado de nombres registrados en el país que están relacionados con la palabra papá. La información fue compartida en el marco del Día del Padre y recoge distintas formas en que este vínculo familiar quedó inscrito en documentos de identidad.

El reporte reúne opciones que van desde apelativos coloquiales hasta traducciones en otros idiomas. Todos estos nombres forman parte del padrón oficial de ciudadanos peruanos y se encuentran distribuidos en distintas regiones del país.

Nombres más registrados en el país

Dentro del listado destaca el nombre “Daddy” como el más frecuente, con 340 registros a nivel nacional. Esta variante muestra la influencia de expresiones extranjeras en la elección de nombres en el Perú.

Otra de las opciones con mayor presencia es “Papi”, que aparece en 37 documentos de identidad. En un tercer lugar figura “Paterno”, registrado en 30 casos y asociado a una forma más formal de referencia familiar.

El registro también incluye el nombre “Papito”, que cuenta con 15 inscripciones en el sistema. Esta variante refleja una forma más cercana y diminutiva de referirse al padre dentro del entorno familiar.

En otros casos aparecen nombres más breves como “Pa” y expresiones en inglés como “Dad”, ambos con pocos registros. Estas opciones evidencian la adaptación de términos familiares a formas reducidas o extranjeras.

¿Qué otros nombre hacen referencia a papá?

El listado también incorpora el nombre “Father”, registrado en una sola persona dentro del país. Esta variante corresponde a la traducción directa del término padre en inglés.

En el ámbito cultural andino figura “Tayta”, que aparece también en un solo registro. Este término proviene del quechua y es utilizado tradicionalmente para referirse al padre en comunidades de la sierra.

El conjunto de estos nombres muestra cómo distintas expresiones afectivas pueden quedar formalizadas en el registro civil. El informe reúne casos que van desde lo coloquial hasta lo cultural, todos integrados en la identidad legal de los ciudadanos.