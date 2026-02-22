En diálogo con Correo, la exintegrante del gobierno de Pedro Castillo y defensora de los derechos de la mujer y los menores calificó de lamentables las declaraciones del actual encargado del Ejecutivo, José Balcázar, y señaló que se debe combatir al machismo y conservadurismo ya que generan corrientes de opinión dañinas para la sociedad y la población.

El ahora presidente dijo que las relaciones sexuales a temprana edad favorecen el desarrollo psicológico de las mujeres. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Creo que fueron declaraciones lamentables. Creo que hay un desconocimiento total sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. El hecho de tener un presidente que haya expresado tales afirmaciones, es muy preocupante. Atentan contra los estándares fundamentales como el interés superior del niño y la niña.

¿En qué situación se encuentran los niños peruanos frente a este tipo de conductas?

Nuestro país no se ha retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sigue formando parte del sistema de Naciones Unidas y mantiene vigente todos los compromisos y convenciones que protegen y garantizan una vida libre de violencia para las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Existen todas las garantías para proteger a los menores frente a las conductas señaladas.

Las declaraciones podrían generar una corriente de opinión errada y perniciosa. De este modo es necesario señalar con claridad. ¿Las relaciones con menores de edad son un delito?

Efectivamente, son un delito, así como el matrimonio infantil, que está penado en nuestro país. Es necesario conocer si esta gestión va a garantizar los derechos de las niñas y niños. Hay casi 800 violaciones denunciadas en la población Awajún y Wampis y esto también debe estar en el ojo público. El Ministerio de la Mujer deben realizar un proceso de investigación al respecto.

¿Qué tipo de daños sufre una menor sometida a una relación sexual temprana?

Los daños en el desarrollo psíquico y emocional son tremendos. Es como si estas menores estuvieran sometidas a una situación de tortura. Está siendo impedidas de tener un desarrollo como lo tiene cualquier otra niña. En estos casos debe haber una investigación del Ministerio de la Mujer, pero esta debe incluir un acompañamiento a la salud mental de estas menores.

¿Qué factores pueden llevar a una persona a avalar este tipo de conductas?

Somos un país muy conservador, muy patriarcal, muy machista. Por eso es necesarios insistir en la importancia de la educación sexual integral que rompa con esta visión conservadora y machista. Estas declaraciones no solo son expresiones del ahora presidente sino de muchas personas de su generación. Hemos tenido que luchar 40 años para conseguir una legislación a favor de los derechos de las mujeres y de las niñas y para reconocer lo que era una violación, una agresión, un acoso político, un acoso callejero, entre otros.

Usted fue ministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo, quien llegó al poder con Perú Libre, el mismo partido al que pertenece el ahora mandatario…

Fui invitada a formar parte de un gabinete, y acepté para generar una institucionalidad dentro del Estado, una que garantice los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

¿Deslinda usted de este tipo de declaraciones?

Yo sigo defendiendo que en el Estado peruano debe haber una institucionalidad que vele por los derechos de las mujeres, de la infancia, de las personas adultas mayores, de la población indígena amazónica, de la población afroperuana. Yo lo tengo bastante claro. Creo que en este periodo que nos queda hasta las elecciones del 12 de abril, el presidente encargado debe ser claro y contundente para señalar cuál es su postura frente a los derechos de las niñas en el país.