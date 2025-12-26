Seis agentes del Departamento de Investigación de Delitos contra Asaltos y Robos de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú, junto con una civil, afrontan 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

“Los investigados son el teniente PNP Luis Juárez, los suboficiales PNP Ricardo Hernani, Larry Tarazona, Brandon Marchenna, Luis López y Cristhian Huayanay, así como la coimputada María Gabriel. Todos fueron detenidos preliminarmente durante una diligencia conducida por el fiscal adjunto provincial Agustín Chuquipul Vidal“, se lee en la publicación del Facebook del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación del Perú.

Dicha medida se adoptó tras la presentación de elementos indiciarios por parte de las autoridades fiscales, que apuntan a la posible participación de los investigados en la solicitud de S/30 mil a cambio de no detener a personas intervenidas en flagrancia.

Las diligencias concluyeron con la detención preliminar de los implicados y un allanamiento en inmuebles, así como en la propia Dirincri, bajo la supervisión del fiscal adjunto provincial Agustín Chuquipul Vidal.

“Según la investigación, los efectivos policiales han recibido la suma de 15 mil nuevos soles en este caso, a través de una diligencia que se ha realizado el 21 de marzo. La jueza nos ha otorgado una medida de detención con allanamiento”, detallan.

La diligencia en la sede de la Dirincri se prolongó por casi siete horas, tiempo durante el cual el equipo fiscal recopiló pruebas y coordinó la detención de los investigados. Al finalizar el operativo, los vehículos de la Dinoes acompañaron al fiscal del caso.