El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, cada día demuestra que no tiene límites. Ha convertido a la plaza mayor de la ciudad en un almacén público de contenedores, lo que ha sido considerado, una vez más, como un atentado contra el patrimonio histórico de la localidad en la que se dio el primer grito de libertad.

No entiende

David Calderón, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), aseguró que Fernández no es capaz ni de respetar las ordenanzas municipales, por lo que precisó que tarde o temprano tendrá que responder ante la Justicia y pagar por sus acciones en la cárcel.

“Ha desobedecido las ordenanzas de la municipalidad, ha alterado el orden histórico de la ciudad y eso es penado. Quizá no se está dando cuenta, pero va a arrastrar a varias personas y dentro de todas sus denuncias no se da cuenta de que es la que más penalidad tiene, de dos a seis años de cárcel. Le hemos enviado cuatro oficios para que se abstenga, pero no ha respondido”, indicó.

Calderón ratificó que el alcalde de Trujillo no ha respetado las disposiciones de la Dirección de Cultura frente al pintado del palacio municipal y de los postes de alumbrado público. En ese sentido, precisó que sus pronunciamientos son “técnicos” y no “personales o políticos”.

Responde

Fiel a su costumbre, el alcalde de Trujillo no se quedó callado. A través de Facebook, calificó de “Chiflado” a David Calderón. Luego, declaró que, desde “APP lo quieren ver preso”.

“Es lo que todos los apepistas quieren, que me vaya a la cárcel. Yo me voy a ir a la cárcel si ellos lo permiten, lo hacen, porque ellos sí tienen mucho que ver con estos jueces. No nos olvidemos que ‘Los cuellos blancos’ siguen operando”, dijo Fernández durante la presentación de contenedores de basura que permanecen en el centro histórico.

