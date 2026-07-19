Dos movimientos sísmicos se registraron la noche de este sábado en la provincia de Chupaca, en la región Junín, de acuerdo con reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero alcanzó una magnitud de 5.1 y minutos después se produjo un segundo evento de magnitud 3.7, ambos con epicentro cercano al distrito de Chupaca.

El sismo de mayor intensidad ocurrió a las 9:24 p. m. y tuvo su epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca, con una profundidad de 24 kilómetros. El IGP informó que este movimiento fue percibido con una intensidad de IV-V en la escala de Mercalli, por lo que fue sentido por gran parte de la población.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0468

Fecha y Hora Local: 18/07/2026,21:24:34

Magnitud: 5.1

Profundidad: 24 km

Latitud: -12.12

Longitud: -75.28

Intensidad: IV-V Chupaca

Referencia: 7 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/khnZfdehit — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 19, 2026





Segundo movimiento se registró 17 minutos después

A las 9:41 p. m. se reportó un segundo sismo de magnitud 3.7 en la misma provincia. El evento se localizó a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca y alcanzó una profundidad de 18 kilómetros.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, este segundo movimiento tuvo una intensidad III en Chupaca. Ambos eventos fueron monitoreados por el IGP, que difundió sus características a través de los reportes oficiales.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0469

Fecha y Hora Local: 18/07/2026,21:41:37

Magnitud: 3.7

Profundidad: 18 km

Latitud: -12.17

Longitud: -75.35

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 14 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/Tgt1i8ona6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 19, 2026





Indeci recuerda medidas de prevención

Tras los movimientos sísmicos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró la importancia de contar con una mochila para emergencias ante la posibilidad de un sismo de mayor magnitud. También recomendó mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan desprenderse durante un evento de este tipo.

En caso de no poder evacuar una vivienda, la entidad aconseja ubicarse en una zona de seguridad previamente identificada dentro del inmueble. Entre estos espacios se encuentran las áreas cercanas a columnas o muros estructurales que ofrecen mayor protección durante un sismo.