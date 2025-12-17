San Fernando dio inicio a su tradicional temporada de Paviferias, que operarán desde el 21 de diciembre en puntos estratégicos de Lima y Trujillo.

La empresa informó que ha fortalecido su red de atención a nivel nacional con 63 tiendas afiliadas, de las cuales 33 están en Lima y 30 en provincias, ampliando así las alternativas de canje para miles de familias.

Ocho Paviferias operadas directamente por la empresa

Para la campaña 2025, San Fernando dispuso ocho Paviferias operadas directamente, ubicadas en siete distritos de Lima y una en Trujillo, donde se podrá realizar el canje de pavo y cerdo mediante vales físicos y digitales.

Ubicaciones en Lima

Surquillo: Pasaje San Lorenzo 1250 San Marcos: Av. Venezuela cuadra 34, Cercado de Lima Guadalupano: Av. Angélica Gamarra cuadra 2, Los Olivos Fe y Alegría: Hipólito Unanue s/n, Chacarilla de Otero, San Juan de Lurigancho Gilda Ballivián: Av. Vargas Machuca 315, San Juan de Miraflores Puruchuco: C.C. Real Plaza Puruchuco, Ate Chimú: Av. San Juan de Dios Mz. F lote 6, Urb. Las Vegas, Puente Piedra

Ubicación en Trujillo

Paviferia Trujillo: Prolongación Av. Fátima s/n, La Encalada

Horarios de atención

Las Paviferias atenderán en los siguientes días y horarios:

Del 21 al 24 de diciembre

Del 29 al 30 de diciembre

Horario general: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. 24 de diciembre: atención hasta la 1:00 p. m.

Proceso optimizado y atención ordenada

Julio Villegas, Gerente de Categoría Pavo y Cerdo de San Fernando, señaló que este año se reubicaron dos Paviferias para mejorar la accesibilidad y seguridad.

“Hemos trabajado para ofrecer un proceso de atención más rápido y ordenado, para que cada familia pueda realizar su canje de manera ágil y sin contratiempos”, indicó.

Entre las condiciones implementadas destacan:

Ubicaciones estratégicas

Entrega de peso exacto , sin cobros adicionales

, sin cobros adicionales Múltiples puntos de entrega

Bolsa reutilizable para el traslado

Stock reforzado para asegurar disponibilidad

¿Qué necesitas para canjear el vale?

Vales digitales

Presentar el código QR actualizado desde la aplicación oficial de canje

desde la aplicación oficial de canje No se aceptan capturas de pantalla por motivos de seguridad

Vales físicos

Deben contar con medidas de seguridad (hologramas, sello de agua, troquel y validación digital)

(hologramas, sello de agua, troquel y validación digital) Se recomienda adquirirlos solo por canales oficiales

¿Cómo es el proceso de canje?

El canje está diseñado para ser rápido y ordenado:

Se entrega el peso exacto del producto , sin cobros adicionales

, sin cobros adicionales Hay múltiples puntos de entrega para reducir tiempos de espera

para reducir tiempos de espera Se entrega una bolsa reutilizable para facilitar el traslado

para facilitar el traslado El stock ha sido reforzado para asegurar disponibilidad

¿Y si no tengo vale?

Las personas que no cuenten con vale pueden comprar el pavo directamente en autoservicios autorizados, donde también se realizan promociones y dinámicas de temporada.

“Trabajamos para llevar el sabor de la Buena Familia a todos los hogares del país, ofreciendo productos de calidad y una experiencia de canje pensada para la comodidad de nuestros clientes”, finalizó Villegas.

Los detalles completos sobre puntos de canje y horarios están disponibles en la web oficial de San Fernando.

¿Dónde consultar más información?

Para conocer el detalle exacto de los puntos de canje, direcciones y horarios actualizados, se recomienda revisar los canales oficiales de la empresa emisora del vale.