San Fernando dio inicio a su tradicional temporada de Paviferias, que operarán desde el 21 de diciembre en puntos estratégicos de Lima y Trujillo.
La empresa informó que ha fortalecido su red de atención a nivel nacional con 63 tiendas afiliadas, de las cuales 33 están en Lima y 30 en provincias, ampliando así las alternativas de canje para miles de familias.
Ocho Paviferias operadas directamente por la empresa
Para la campaña 2025, San Fernando dispuso ocho Paviferias operadas directamente, ubicadas en siete distritos de Lima y una en Trujillo, donde se podrá realizar el canje de pavo y cerdo mediante vales físicos y digitales.
Ubicaciones en Lima
- Surquillo: Pasaje San Lorenzo 1250
- San Marcos: Av. Venezuela cuadra 34, Cercado de Lima
- Guadalupano: Av. Angélica Gamarra cuadra 2, Los Olivos
- Fe y Alegría: Hipólito Unanue s/n, Chacarilla de Otero, San Juan de Lurigancho
- Gilda Ballivián: Av. Vargas Machuca 315, San Juan de Miraflores
- Puruchuco: C.C. Real Plaza Puruchuco, Ate
- Chimú: Av. San Juan de Dios Mz. F lote 6, Urb. Las Vegas, Puente Piedra
Ubicación en Trujillo
- Paviferia Trujillo: Prolongación Av. Fátima s/n, La Encalada
Horarios de atención
Las Paviferias atenderán en los siguientes días y horarios:
- Del 21 al 24 de diciembre
- Del 29 al 30 de diciembre
- Horario general: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.
- 24 de diciembre: atención hasta la 1:00 p. m.
Proceso optimizado y atención ordenada
Julio Villegas, Gerente de Categoría Pavo y Cerdo de San Fernando, señaló que este año se reubicaron dos Paviferias para mejorar la accesibilidad y seguridad.
“Hemos trabajado para ofrecer un proceso de atención más rápido y ordenado, para que cada familia pueda realizar su canje de manera ágil y sin contratiempos”, indicó.
Entre las condiciones implementadas destacan:
- Ubicaciones estratégicas
- Entrega de peso exacto, sin cobros adicionales
- Múltiples puntos de entrega
- Bolsa reutilizable para el traslado
- Stock reforzado para asegurar disponibilidad
¿Qué necesitas para canjear el vale?
Vales digitales
- Presentar el código QR actualizado desde la aplicación oficial de canje
- No se aceptan capturas de pantalla por motivos de seguridad
Vales físicos
- Deben contar con medidas de seguridad (hologramas, sello de agua, troquel y validación digital)
- Se recomienda adquirirlos solo por canales oficiales
¿Cómo es el proceso de canje?
El canje está diseñado para ser rápido y ordenado:
- Se entrega el peso exacto del producto, sin cobros adicionales
- Hay múltiples puntos de entrega para reducir tiempos de espera
- Se entrega una bolsa reutilizable para facilitar el traslado
- El stock ha sido reforzado para asegurar disponibilidad
¿Y si no tengo vale?
Las personas que no cuenten con vale pueden comprar el pavo directamente en autoservicios autorizados, donde también se realizan promociones y dinámicas de temporada.
“Trabajamos para llevar el sabor de la Buena Familia a todos los hogares del país, ofreciendo productos de calidad y una experiencia de canje pensada para la comodidad de nuestros clientes”, finalizó Villegas.
Los detalles completos sobre puntos de canje y horarios están disponibles en la web oficial de San Fernando.
¿Dónde consultar más información?
Para conocer el detalle exacto de los puntos de canje, direcciones y horarios actualizados, se recomienda revisar los canales oficiales de la empresa emisora del vale.