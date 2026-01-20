Dos trágicos accidentes viales en menos de 24 horas enlutaron a la región Áncash, dejando tres personas muertas y varios heridos en las provincias de Pallasca y Pomabamba, zonas caracterizadas por carreteras sinuosas y geografía accidentada en plena sierra ancashina.

Las autoridades locales y la Policía Nacional iniciaron investigaciones para esclarecer las causas de ambos siniestros, mientras reiteran el llamado a conductores para extremar precauciones ante las difíciles condiciones viales de la zona.

Camioneta cae al río con trabajadores mineros

El primer despiste se produjo en la carretera Adamalca-Conchucos, provincia de Pallasca, cuando una camioneta que transportaba trabajadores de minería artesanal hacia el distrito de Pampas perdió el control y se precipitó al río Conchucos a la altura del sector Peñas Cerradas.

El conductor del vehículo identificado como Elder Aspur Ochoa perdió la vida instantáneamente debido al violento impacto contra el lecho del río. Los demás ocupantes resultaron con lesiones de diversa gravedad y fueron evacuados al centro de salud de Conchucos para recibir atención médica urgente.

Regidor municipal fallece en desbarrancamiento

Horas más tarde, un segundo accidente se registró en la ruta Conopa-Pomabamba, específicamente en el sector Huagancu, donde un automóvil Station Wagon se desbarrancó por una pendiente de más de 800 metros de profundidad.

Como resultado de la caída, fallecieron el regidor de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, Bacilio Carranza Bermúdez, y su acompañante Francisco Liñán Blas, quienes viajaban por motivos vinculados a gestiones municipales en la zona.

Investigaciones en curso

El Ministerio Público, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, desplegó equipos periciales a ambas zonas para determinar las causas exactas de los accidentes, evaluando factores como el estado mecánico de los vehículos, condiciones climáticas y posibles errores humanos.

Las autoridades regionales enfatizaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en estas carreteras de la sierra ancashina, conocidas por su peligrosidad debido a curvas cerradas, falta de señalización adecuada y precipicios sin barreras de contención.