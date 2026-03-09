Dos sismos de magnitud 4.9 y 4.0 se registraron este domingo 8 de marzo, en la región San Martín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte oficial, el primer sismo de magnitud 4.9 ocurrió a las 17:02 horas con una profundidad de 18 kilómetros y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al sureste de Rioja, región San Martín.
En tanto, el segundo movimiento telúrico de magnitud 4.0 tuvo una profundidad de 15 kilómetros y su epicentro se ubicó a 24 kilómetros al sur de Moyobamba, en San Martín.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, según información preliminar de las autoridades locales.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma ante este tipo de eventos, identificar las zonas seguras dentro de las viviendas y contar con una mochila de emergencia, así como seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).