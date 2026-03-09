Dos sismos de magnitud 4.9 y 4.0 se registraron este domingo 8 de marzo, en la región San Martín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial, el primer sismo de magnitud 4.9 ocurrió a las 17:02 horas con una profundidad de 18 kilómetros y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al sureste de Rioja, región San Martín.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0129

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 17:02:15

Magnitud: 4.9

Profundidad: 18km

Latitud: -6.28

Longitud: -77.05

Intensidad: III-IV Rioja

Referencia: 27 km al SE de Rioja, Rioja - San Martínhttps://t.co/9ZBQrGQQZt — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

En tanto, el segundo movimiento telúrico de magnitud 4.0 tuvo una profundidad de 15 kilómetros y su epicentro se ubicó a 24 kilómetros al sur de Moyobamba, en San Martín.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0130

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 17:04:17

Magnitud: 4.0

Profundidad: 15km

Latitud: -6.24

Longitud: -77.02

Intensidad: III Moyobamba

Referencia: 24 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martínhttps://t.co/kJCQwjQyAW — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, según información preliminar de las autoridades locales.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma ante este tipo de eventos, identificar las zonas seguras dentro de las viviendas y contar con una mochila de emergencia, así como seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).