Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Perú y mantiene al país en el nivel 2, que recomienda a sus ciudadanos adoptar mayores precauciones durante su permanencia en territorio nacional. El aviso del Departamento de Estado fue actualizado el 4 de septiembre e identifica la delincuencia, los disturbios, el terrorismo y los secuestros entre los principales riesgos.

La advertencia establece recomendaciones diferenciadas para determinadas áreas del país donde el nivel de riesgo es mayor. Entre ellas se encuentran sectores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y algunas zonas fronterizas.

El documento pide considerar riesgos como robos, secuestros y hechos de violencia al momento de desplazarse por las áreas señaladas. Estas restricciones son específicas para determinados territorios y no representan una prohibición general para viajar al Perú.

Cusco también aparece en la actualización, aunque el Departamento de Estado diferencia entre las zonas de mayor riesgo y los principales destinos turísticos de la región. La recomendación para los viajeros estadounidenses es revisar las condiciones de seguridad antes de trasladarse por los lugares incluidos en la alerta.

La autoridad estadounidense incorporó además una advertencia relacionada con el consumo de determinadas sustancias por parte de algunos visitantes. El documento señala que ciudadanos estadounidenses han presentado problemas graves de salud durante sus viajes luego de consumir estos productos.

EE. UU. mantiene alerta de viaje para Perú en nivel 2 por delincuencia, secuestros y violencia extrema. Fuente: Embajada de Estados Unidos en Perú.





Recomendaciones para viajeros

El nivel 2 asignado al Perú implica que los ciudadanos estadounidenses deben incrementar sus precauciones, pero no supone que Estados Unidos haya restringido los viajes al país en general. La alerta plantea evaluar los riesgos según el lugar que se visite y prestar especial atención en las zonas que tienen recomendaciones adicionales.

El aviso también diferencia las condiciones de seguridad dentro del territorio peruano. Por ello, las restricciones más severas se concentran en áreas específicas, mientras que el resto del país permanece bajo la recomendación general de adoptar mayores precauciones.