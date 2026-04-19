Estados Unidos deportó a siete ciudadanos peruanos que se encontraban en situación migratoria irregular en dicho país, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los connacionales fueron expulsados hacia la República Democrática del Congo, en un hecho que ha generado más de un cuestionamiento debido a que dicha nación vive una grave crisis humanitaria a raíz de la escasez de alimentos y los enfrentamientos armados desatados por el Movimiento 23 de Marzo (M23).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había señalado que el grupo es responsable de matanzas en masa y desplazamientos forzados, además de cometer infracciones graves contra mujeres y niños.

En este marco, la Cancillería informó que el traslado hasta el lejano país se realizó a solicitud de los propios connacionales, con base en un acuerdo que permite la custodia de migrantes “hasta que la justicia estadounidense defina sus solicitudes de asilo o refugio”.

Situación

“Este beneficio se otorga a ciudadanos extranjeros que cuentan con protección legal otorgada por jueces de cortes de migración de los EE.UU. Se suele utilizar cuando los solicitantes argumentan que su vida corre peligro en caso sean retornados a sus países de origen”, precisó Relaciones Exteriores.

Cancillería informó que “mantiene su compromiso de brindar asistencia y protección a los peruanos en el exterior” y que se encuentra “presta de brindar apoyo y orientación en caso fuera requerido”.

Según trascendió, el vuelo que transportaba a los deportados peruanos también trasladaba a ciudadanos de Colombia y Ecuador.

Medios del extranjero estimaron que vuelos de este tipo se pueden trasladar al menos unas 15 personas en situación irregular.

La República Popular del Congo confirmó la llegada a su territorio de un grupo de 15 latinoamericanos provenientes desde Estados Unidos. En este marco, el presidente de dicha nación, Félix Tshisekedi, informó del inicio de la fase operativa de un nuevo “mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países”.

“El Gobierno recuerda que este mecanismo tiene un carácter estrictamente transitorio, temporal y limitado”, dijo el país africano.