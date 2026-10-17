El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que 520 distritos del Perú presentan un nivel de riesgo muy alto frente a incendios forestales.
Alfredo Zambrano, subdirector de Gestión de la Información de la entidad, señaló en entrevista con Canal N que estos siniestros afectan a la población, los cultivos, el ganado y el patrimonio natural. Precisó que esta clasificación identifica zonas vulnerables, pero no significa que exista un incendio activo en cada distrito.
Zambrano indicó que, según las estimaciones mencionadas, cerca del 98 % de los incendios forestales estaría relacionado con la actividad humana, principalmente por la quema de pastizales y la preparación de terrenos agrícolas.
Entre los factores que favorecen la propagación del fuego mencionó la vegetación seca, los vientos y el déficit de lluvias. Cusco, Puno, Huancavelica, Apurímac y Amazonas figuran entre las regiones afectadas.
El funcionario señaló que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) registra las emergencias y actualiza la información sobre los incendios activos y controlados. Según el último reporte que revisó, se habían registrado más de 500 emergencias relacionadas con estos siniestros, cifra que puede variar conforme se controlan incendios y surgen otros nuevos. Asimismo, recomendó fortalecer la prevención mediante asistencia técnica a las comunidades, manejo de pastizales, construcción de zanjas y medidas para captar y conservar el agua de lluvia.
Finalmente, advirtió que los incendios también incrementan el riesgo de huaicos y deslizamientos, debido a la pérdida de vegetación y la erosión del suelo, que reducen su capacidad para retener agua. Por ello, exhortó a los gobiernos regionales y locales a reforzar sus planes de prevención y coordinación institucional.
TE PUEDE INTERESAR:
- Senado mantiene en suspenso debate sobre facultades legislativas del Ejecutivo
- Martha Moyano tras suspensión del debate de facultades legislativas: “Ser autoritario no es tan malo”
- Ministro de Defensa tilda de “inaudita” falta de consenso en Senado sobre facultades legislativas
- Keiko Fujimori alerta sobre la magnitud que podría alcanzar El Niño: “puede ser mucho más grande”