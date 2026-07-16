El diario El Comercio y la organización "Hombro a Hombro" realizaron este jueves 16 de julio el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, un espacio de trabajo que reúne a representantes del sector público, la empresa privada, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a un eventual Fenómeno El Niño.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la sede histórica de El Comercio, en el Centro de Lima, participaron autoridades del gobierno entrante, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y diversos actores del sector privado.

El objetivo es elaborar una hoja de ruta conjunta que permita coordinar acciones y reducir el impacto de futuros desastres.

El jefe del Cenepred, Carlos Manuel Yáñez, advirtió que el país enfrenta riesgos tanto por lluvias intensas como por un posible ‘El Niño Global’, que podría ocasionar sequías e incendios forestales. Asimismo, informó que la entidad ha identificado “209 distritos y cerca de siete millones de personas” en condición de riesgo muy alto ante un eventual Fenómeno El Niño.

Por su parte, el jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez, remarcó que ninguna respuesta será suficiente si no existe una adecuada prevención. En ese sentido, exhortó a la población a participar en simulacros, contar con mochilas de emergencia y conocer sus rutas de evacuación, como parte de una cultura de gestión del riesgo.

En el foro también se alertó sobre el impacto que un eventual Fenómeno El Niño tendría en sectores como pesca, agricultura, energía, transporte y manufactura.