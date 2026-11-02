El pasado 27 de octubre, la Empresa Editora El Comercio oficializó la designación del nuevo Directorio de la corporación.

La nueva composición del Directorio estará encabezada por Emilio Rodríguez Larraín Salinas, en la presidencia, y Francisco Picasso Elejalde, en la vicepresidencia. También lo integran Francisco Javier Picasso Candamo, Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada, Roberto Enrique Dañino Zapata, Luis Carranza Ugarte, Felipe Cantuarias Salaverry, Leslie Pierce Diez-Canseco, María Jesús Hume, Marysienka Miró Quesada Dudek y Araceli Escalante Miró Quesada.

Previamente, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) informó que Sandra Benavides Miró Quesada, María Fátima de Romaña Miró Quesada y Nora Ana María Miró Quesada Woll renunciaron a sus respectivos cargos como directoras.

Por su parte, el directorio del Grupo Plural, holding de América Televisión y Canal N, también será presidido por Emilio Rodríguez Larraín Salinas, mientras que Francisco Picasso Elejalde ocupará la vicepresidencia. La conformación se completa con Francisco Javier Picasso Candamo, María Jesús Hume Hurtado, Ximena Cantuarias Salaverry y Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada, quienes fueron designados como directores.

Cabe recordar que, el pasado 22 de octubre, Inversiones Newscorp S.A.C., vinculada a la familia Picasso Candamo, y Emilio Rodríguez Larraín Salinas concretaron la compra del control del Grupo El Comercio. Esta operación marcó el inicio de una nueva etapa para el grupo de medios de comunicación más importante del país.