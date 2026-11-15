El Niño costero, iniciado en marzo de 2026, se mantendría “con una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, debilitándose progresivamente hasta julio de 2027”, pronosticó la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

En su Comunicado Oficial N.° 20-2026, emitido el 13 de noviembre, el Enfen informó que el calentamiento del mar se mantiene en gran parte del Pacífico tropical, alcanzando su máxima intensidad en la superficie frente a la costa peruana. Agregó, por otro lado, que El Niño en el Pacífico central (región Niño 3.4) continuaría con una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027, iniciando posteriormente un declive que llevaría a una condición neutra en junio de 2027.

Ante estos escenarios, el Enfen prevé que las precipitaciones, para el verano de 2027, “se mantendrían por encima de lo normal a lo largo de toda la costa, la sierra norte occidental y central occidental, siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica, se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal”, reza el comunicado.

En cuanto a los caudales de los ríos, el Enfen avizoró que continuarían superiores a lo normal en los ríos de la costa norte, tales como Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque; en particular, los ríos Tumbes y Piura tendrían caudales muy superiores. Esta tendencia se extendería hacia la costa centro y sur desde enero de 2027 para los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica.