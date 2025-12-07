Luego del fenómeno del pan con chicharrón, el Perú volvió a brillar con su gastronomía a nivel mundial y se puso frente a los ojos y paladares de especialistas y fanáticos del buen comer.

Esta vez, nuestro país destacó al ocupar el tercer lugar en el ranking “100 Best Cuisines in the World” de los Premios Taste Atlas 2025.

La lista, elaborada en base a 590.228 valoraciones sobre 16.357 platos, posicionó al Perú como una de las cocinas más admiradas del planeta por su diversidad, técnica y fuerte identidad regional, indicó la organización del evento internacional.

Según Taste Atlas, la cocina peruana obtuvo un puntaje promedio de 4,54, superada solo por Italia y Grecia.

Reconocimiento

La organización señaló que la variedad de preparaciones tradicionales, calidad de sus insumos y proyección de sus sabores en el mundo, fueron determinantes para que Perú alcanzara esta posición.

La gastronomía nacional “resalta por su mezcla de tradiciones ancestrales, influencias migratorias y técnicas modernas que han dado vida a una identidad culinaria única”, señaló Taste Atlas.

Entre los platos y preparaciones mejor valorados figuran la salsa ocopa con 4,8 puntos, el ají criollo y las conchitas a la parmesana, ambos con 4,7 puntos, así como el emblemático pollo a la brasa, que alcanzó 4,6 puntos.

Según se destacó, cada preparación refleja la variedad de ingredientes y estilos que conviven en el país, desde los Andes y la Amazonía hasta la costa peruana.

Taste Atlas informó que el top 5 de las mejores gastronomías del mundo es completado por Portugal y España, ambos con 4,53 puntos, lo que revela el dominio de los países de Europa en el ámbito culinario.