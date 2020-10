Texto: Sofía López y Karina Valencia

La próxima semana, los partidos políticos darán el paso más importante de cara a las elecciones del 11 de abril del próximo año: Convocar a las elecciones internas para elegir a sus candidatos.

No obstante, antes tendrán que definir si sus representantes serán designados por la modalidad de un militante un voto, o si se hará mediante el mecanismo de delegados.

De acuerdo con información recogida por Correo, al menos seis agrupaciones políticas han optado por la última opción (ver infografía).

¿Pandemia? El 29 de noviembre, los militantes de los partidos acudirán a votar para elegir a sus delegados. Días después, el 6 de diciembre, estos representantes -a su vez- escogerán al aspirante al sillón de la Casa de Pizarro.

Miguel Yagi, secretario nacional de Ética y Disciplina de Avanza País, informó que dicha agrupación optó por esta modalidad por el contexto de la pandemia del COVID-19.

“Es muy complicado y delicado hacer grandes concentraciones de personas”, manifestó.

En diálogo con este diario, descartó cualquier direccionamiento de elección interna al usar esta modalidad.

Rafael López Aliaga, presidente y precandidato de Solidaridad Nacional (cuyo nombre cambiará a Renovación), indicó que preferiría la modalidad de un militante, un voto, pero que, “las reglas del juego no permiten que la gente pueda reunirse y votar”.

Agregó que en épocas en que no haya epidemia debe usarse el otro mecanismo y que serán las bases las que coloquen a sus candidatos.

APP también optaría por la modalidad de delegados, adelantó la congresista Carmen Omonte.

“No será prudente (un militante, un voto) por la pandemia tener riesgos”, sostuvo en declaraciones a Andina.

Motivos. En tanto, el secretario nacional del partido Contigo, Jorge Villacorta, afirmó que la modalidad de delegados es más abierta y democrática, pues durante el primer proceso participa la militancia.

“Nos parece más participativa y más clara (...). Los militantes pueden elegir a los delegados y estos eligen a los miembros del Congreso y candidatos”, refirió.

Por su parte, el Frepap -que no tendrá alianza ni invitados- designará a sus candidatos a la plancha presidencial y al Congreso también con representantes, pues así lo establece su estatuto partidario.

Desde Fuerza Popular, en tanto, informaron días atrás que también irá por este camino.

APUESTA DIFERENTE. En contraste, el Partido Morado (PM) anunció en julio que elegiría a sus postulantes a través del mecanismo del voto universal, libre, voluntario, directo y secreto de los afiliados.

El mismo procedimiento aplicará Somos Perú, de acuerdo con su vocero José Jeri.

“En los últimos procesos hemos optado por esta modalidad y es lo más democrático que se puede hacer”, precisó.

De acuerdo con Carlos Solano, miembro titular del Tribunal Nacional Electoral el Partido Popular Cristiano (PPC) esta organización también optará por dicha modalidad.

“Tenemos un estatuto (...). En ambas modalidades la participación es total, nosotros usamos el método de un militante, un voto, hace mucho”, resaltó.

No obstante, dijo que desde su punto de vista la elección de delegados no es menos democrática.

El precandidato presidencial Humberto Morales (Frente Amplio), cuestionó que los partidos usen el mecanismo de los delegados.

“¿Qué visión política puede tener un partido que no asume democráticamente los votos de un militante”, manifestó el exparlamentario.

Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, afirmó por otro lado que dicha organización política optó por garantizar la participación de los militantes para elegir a los candidatos. “La idea es permitir la expresión de los afiliados, que todos los militantes tengan la posibilidad de ejercer su voto”, agregó.

APRA. En diálogo con este diario, el excongresista y presidente de la Comisión Nacional de Política del Partido Aprista, Mauricio Mulder, sostuvo que la agrupación tendrá elecciones internas bajo la modalidad de voto universal en los comicios internos, con listas cerradas.

En cuanto a este último punto, indicó que los aspirantes serán “casi todos afiliados”, pero que se reservarán 26 cupos para invitados en la lista al Parlamento.

“Vamos a ir con el sistema de un militante, un voto, no con el modelo de órgano partidario, a través de una asamblea, para evitar cualquier tipo de contingencia”, remarcó.

Mulder explicó que el partido de la estrella eligió este mecanismo porque “es el que creemos que genera menos pugnacidad interna”.

No obstante, cuestionó el mecanismo que usará la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para organizar el proceso interno, debido a que no emplearía a tribunales electorales ya establecidos en las agrupaciones, sino que definiría nuevos grupos para las mesas de sufragio.

En tanto, esta semana Acción Popular (AP) informó que el próximo 10 de octubre llevará a cabo un Plenario Nacional -de forma virtual- para discutir la “adecuación del reglamento general de elecciones del partido a la ley electoral”, además de aprobar la forma en la que se llevarán a cabo sus internas.

ANÁLISIS. Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, opinó que en ambas modalidades votan todos los militantes. Sin embargo, advirtió que una es elección directa y la otra indirecta, y que la gran mayoría de partidos opta desde el 2006 por el mecanismo a través de representantes.

“Ciertamente, ese es uno de los problemas que venimos arrastrando desde hace tiempo (...). La elección de delegados siempre ha sido cuestionable”, dijo a Correo.

Continuó: “Lo que sí puedo decir es que hay mayor control de jefe del dueño o grupo de interés en el partido”.

Precisamente, recordó que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propuso la elección de candidatos mediante elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

“Producía mejores beneficios, pero los partidos decidieron postergarla con el pretexto de la pandemia, lo digo porque en noviembre tener elecciones presenciales va a ser un riesgo”, agregó.

Por otro lado, el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, consideró que la elección mediante delegados “es menos democrática” que un militante un voto, porque no permite que los afiliados a un partido expresen directamente su voluntad de voto, sino establece que esta decisión recaiga en representantes “que eligen indirectamente por ellos”.

“Es un pretexto que están utilizando, el de la pandemia. Lamentablemente, el plazo no le ha alcanzado a la ONPE para utilizar el voto electrónico no presencial, que hubiera permitido que todos los afiliados a los partidos voten, el millón y medio que hay (...). Pero antes, cuando no había pandemia también utilizaban la modalidad de delegados y contados partidos lo hacían por un militante, un voto”, expresó.

Pese a ello, Villalobos recalcó que, más allá de la modalidad que elija una agrupación política, si esta solo presenta una lista de candidatos para la presidencia y el Parlamento “no va a haber democracia interna”.

