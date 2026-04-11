El Seguro Social de Salud puso en marcha un plan de emergencia y contingencia con motivo de las Elecciones Generales 2026. Esta medida incluye la declaratoria de alerta en todos sus establecimientos de salud a nivel nacional para atender posibles incidencias durante la jornada.

La estrategia contempla acciones orientadas a garantizar la atención médica en distintos escenarios. El despliegue ha sido estructurado en dos componentes que comprenden la respuesta ante situaciones críticas y la continuidad de los servicios regulares.

Organización del plan de contingencia

Desde la institución se brindaron detalles sobre la estructura del plan y su alcance en el contexto electoral. En ese marco, el gerente de la Central de Operaciones Territoriales de EsSalud, Manuel Alberto Díaz de los Santos, explicó que “la estrategia contempla una logística robusta dividida en dos frentes la respuesta crítica y el soporte regular”.

Para la atención de emergencias en Lima y Callao se ha implementado un sistema especializado de transporte asistido. Este servicio está conformado por más de 20 unidades de alta complejidad equipadas para intervenir en situaciones que puedan registrarse en los centros de votación y sus alrededores.

Atención ante emergencias

El despliegue incluye personal de salud asignado a estas unidades para responder ante eventuales incidentes. En ese contexto, el alto funcionario médico brindó información sobre la conformación de los equipos que buscan garantizar una respuesta oportuna durante los comicios.

“Este equipo está integrado por médicos enfermeras y técnicos altamente capacitados que se mantendrán en alerta permanente antes durante y después de la jornada”, precisó Diaz de los Santos.

El plan también considera medidas para asegurar la atención de pacientes que requieren tratamiento constante. En esa línea, se ha dispuesto el refuerzo del servicio regular mediante la habilitación de más de 20 ambulancias.

Estas unidades estarán destinadas a cubrir la demanda de atención médica habitual. La finalidad es evitar interrupciones en la asistencia de personas que dependen de controles o tratamientos continuos.

Uso de la Línea 117

El Dr. Díaz de los Santos recordó que la Línea 117 cumple un rol central en la coordinación de emergencias. Este canal permitirá gestionar la atención ante situaciones que requieran intervención inmediata, sin embargo EsSalud solicitó a la ciudadanía hacer uso adecuado de este servicio.

“Ante síntomas graves como pérdida de conocimiento o dificultad respiratoria deben llamar de inmediato Nuestro equipo brindará instrucciones telefónicas mientras la unidad móvil se desplaza para el traslado hospitalario”, indicó.

Recomendaciones a la ciudadanía

EsSalud también emitió recomendaciones dirigidas a los ciudadanos que participarán en la jornada electoral. Estos consejos buscan facilitar la labor del personal de salud en caso de incidentes.

Se sugiere mantener la calma ante cualquier eventualidad y evitar movilizar a personas con posibles lesiones en la cabeza o la columna. Asimismo, se pide despejar las vías para permitir el desplazamiento de ambulancias.

El despliegue forma parte de las acciones coordinadas para afrontar la jornada electoral en condiciones adecuadas. Con estas medidas, la institución busca contribuir a la atención de emergencias y a la continuidad de los servicios de salud en todo el país.