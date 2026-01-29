Para las elecciones generales del domingo 12 de abril se instalarán 92,766 mesas de sufragio en todo el país, cada una conformada por tres miembros titulares y seis suplentes.

En total, 834,000 ciudadanos fueron designados por sorteo para cumplir esta función, la cual es de carácter obligatorio.

Quienes no asuman el cargo de miembro de mesa serán sancionados con una multa de 275 soles, monto equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria. En contraste, los ciudadanos que sí cumplan con esta labor recibirán una compensación económica de 165 soles, correspondiente al 3 % de una UIT.

Además, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que no acudir a votar también genera sanciones económicas.

Las multas varían según la condición socioeconómica del distrito: en zonas de pobreza extrema es de 27.50 soles, en pobreza no extrema asciende a 55 soles y en distritos no pobres llega a 110 soles, tomando como referencia una UIT fijada en 5,500 soles.