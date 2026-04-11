El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una jornada extraordinaria de atención este domingo 12 de abril en todo el país para la entrega del DNI, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026.

En total, 224 agencias atenderán en horario único de 07:00 a.m. a 4:00 p.m., exclusivamente para la entrega de documentos ya tramitados.

La medida se complementa con jornadas previas de atención extendida.

El sábado 11 de abril se habilitaron 197 sedes con horarios ampliados, incluso hasta la medianoche en 52 oficinas principales, ante la alta demanda de ciudadanos que buscan recoger su documento antes de los comicios.

Asimismo, Reniec autorizó de manera excepcional el uso del DNI vencido o por vencer para sufragar, así como del DNI amarillo, con el fin de garantizar el derecho al voto. Estas disposiciones tendrán vigencia únicamente durante el actual proceso electoral.

En Lima, diversas sedes como las ubicadas en el Cercado, Miraflores, San Juan de Lurigancho, Independencia, San Borja y San Martín de Porres estarán operativas, al igual que los Centros MAC en Lima y Callao, para descentralizar la atención.

La entidad recomendó a los ciudadanos verificar previamente el estado de su trámite a través de su plataforma virtual, ya que el documento debe figurar como listo al 100% para su entrega.

Actualmente, Reniec procesa cerca de 58 mil trámites diarios, por lo que busca optimizar la atención y evitar aglomeraciones durante la jornada electoral.