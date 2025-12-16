A poco más de un año de las elecciones generales de 2026, en las que el Perú elegirá presidente y, tras el retorno a la bicameralidad, a senadores y diputados, una encuesta nacional revela cuáles serán los temas decisivos que la ciudadanía espera ver reflejados en las propuestas de los partidos políticos.

El estudio fue realizado por Ipsos Perú, por encargo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), durante noviembre de 2025, y recoge la percepción de más de 1.000 personas en distintas regiones del país.

Un electorado marcado por la desconfianza

La encuesta evidencia una desconexión entre la ciudadanía y la actual oferta política. Al ser consultados sobre qué palabra describe mejor su actitud frente a los candidatos y partidos, el 75,9 % eligió términos de connotación negativa.

Este sentimiento es ligeramente menor en Lima (72,4 %), pero más marcado en el interior del país (78,5 %).

Las palabras más mencionadas fueron “desconfianza” (24 %), seguida de “decepción o desilusión” (13,2 %), “confusión” (9,6 %) y “duda o incertidumbre” (8,5 %). También aparecen sensaciones como la indiferencia (3,6 %), el disgusto (3,5 %) y el cansancio (2,5 %).

Cautela frente al proceso electoral

El estudio también refleja un clima de cautela respecto al futuro político del país. Un 34,6 % de los encuestados afirma sentirse “con dudas” frente a las elecciones de 2026, mientras que un 31,1 % se declara “poco confiado”. Solo un 4,7 % manifiesta sentirse “muy optimista”.

En cuanto a la percepción del futuro inmediato, la idea de estancamiento predomina: el 48,2 % considera que la situación del país “se mantendrá igual” el próximo año. Esta percepción es mayor en regiones (52 %) que en Lima (43 %).

Además, un 23,8 % cree que el país podría retroceder en 2026, superando ligeramente al 21,4 % que espera una mejora.

Seguridad, corrupción y economía: las prioridades

Ante la consulta sobre los temas que más preocupan de cara al próximo año, la ciudadanía fue clara:

Inseguridad ciudadana: 41,8 %

41,8 % Corrupción y política: 27,4 %

27,4 % Economía y empleo: 23 %

Otros temas, como educación (4,8 %) y medio ambiente (1,9 %), aparecen relegados frente a la urgencia de la seguridad y la estabilidad económica.

Llamado de atención a los partidos políticos

Para Eduardo Hernando Nieto, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, los resultados representan una advertencia clara para las organizaciones políticas.

“Esta fotografía de opinión pública permite entender el punto de partida de la ciudadanía antes del inicio formal de campaña y aporta insumos para leer las demandas que podrían marcar el debate en los próximos meses”, señaló.

El especialista añadió que el electorado enfrenta las elecciones de 2026 con prudencia, enfocado en problemas concretos como la seguridad, la corrupción y el empleo, y advirtió que los candidatos deberán dejar de lado la retórica vacía si buscan conectar con la ciudadanía.