Más de 26 millones de ciudadanos acudirán a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a las autoridades regionales y municipales del país. La jornada definirá un total de 13,148 cargos, entre gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores.

¿Qué autoridades serán elegidas?

Los electores escogerán:

25 gobernadores regionales.

25 vicegobernadores regionales.

364 consejeros regionales.

196 alcaldes provinciales.

1,696 alcaldes distritales.

1,724 regidores provinciales.

9,118 regidores distritales.

El padrón definitivo está conformado por más de 26 millones 314 mil ciudadanos. La ONPE instalará más de 10,000 locales de votación en más de un millar de distritos y 2,000 centros poblados.

Candidatos a la alcaldía de Lima

Entre las elecciones municipales se encuentra la disputa por la alcaldía de Lima, para la que se han presentado los siguientes candidatos y organizaciones políticas:

Carlos Bruce — Somos Perú

— Somos Perú Francis Allison — Avanza País

— Avanza País Daniel Urresti — Podemos Perú

— Podemos Perú Luis Rubio — Renovación Popular

— Renovación Popular Susel Paredes — Ahora Nación

— Ahora Nación Samuel Daza — Fuerza Popular

— Fuerza Popular Alberto Tejada — Acción Popular

— Acción Popular Oswaldo Vargas — Juntos por el Perú

— Juntos por el Perú Ricardo Belmont — Obras

— Obras Edgardo del Pomar — PPC

— PPC Elio Riera — Alianza para el Progreso

— Alianza para el Progreso Luis Huette — Perú Consciente

— Perú Consciente Samir Quispe — Batalla Perú

— Batalla Perú Elizabeth León — Frente de la Esperanza

La ONPE desplegará 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) para organizar y ejecutar la jornada en las distintas circunscripciones. Estas oficinas tendrán a su cargo las actividades electorales correspondientes a sus jurisdicciones.