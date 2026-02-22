Durante el 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) atendió más de 2,100 emergencias viales en la Red Vial Nacional, una cifra que refleja la exposición constante a incidentes en carretera.

En temporada de verano, el riesgo se incrementa debido al mayor flujo vehicular, los viajes interprovinciales y las altas temperaturas que exigen más a los vehículos.

Mayor tránsito en rutas clave

Las principales vías de acceso y salida de Lima, como la Panamericana Sur y la Panamericana Norte, concentran uno de los mayores volúmenes de tránsito durante esta época.

Ante este escenario, la Municipalidad Metropolitana de Lima activó el Plan Verano 2026, que contempla el refuerzo de la gestión del tránsito y la atención de incidentes en vías de alta circulación.

Fallas más comunes en verano

Según Juan José Hernández, director de Automóviles de Mapfre Perú, muchas emergencias podrían prevenirse con una revisión básica antes de viajar.

“En verano, muchas emergencias vehiculares están relacionadas con fallas que podrían prevenirse con una revisión básica antes de salir de viaje”, señaló.

Entre las situaciones más frecuentes se encuentran:

Neumáticos en mal estado: El desgaste, la presión inadecuada y la alta temperatura del asfalto aumentan el riesgo de reventones y accidentes, especialmente en trayectos largos y a altas velocidades. Recalentamiento del motor: Las temperaturas elevadas y niveles bajos de refrigerante pueden generar sobrecalentamiento y paralización del vehículo en plena ruta. Fallas eléctricas y batería descargada: La falta de mantenimiento puede provocar problemas en el sistema eléctrico que impidan el encendido o afecten el funcionamiento general. Problemas por falta de mantenimiento preventivo: Deficiencias en frenos, correas o componentes clave suelen manifestarse cuando el vehículo es sometido a mayor exigencia.

¿Qué hacer ante una emergencia en carretera?

Si ocurre una falla inesperada, especialistas recomiendan:

Detener el vehículo en un lugar seguro y fuera del flujo vehicular.

Encender las luces intermitentes.

Colocar señalización preventiva.

Evitar reparaciones improvisadas si no se cuenta con condiciones seguras.

Solicitar asistencia especializada.

Actuar con rapidez y precaución reduce el riesgo tanto para los ocupantes como para otros usuarios de la vía.