Emprender no tiene límite de edad. Hay emprendedores que alcanzaron el éxito desde muy jóvenes, otros que en edad adulta lograron el sueño de independizarse y tener su propia empresa, y ahora hay adultos mayores interesados en iniciar un negocio. Aunque parece una idea desafiante, es posible y Segundo Rivera (58) es prueba de ello.

En 2018 inició D’Nata, su emprendimiento dedicado a la elaboración de yogures, quesos y natillas hechos con energías renovables. “Tener conocimiento sobre la elaboración de productos orgánicos como cacao, maca y algarrobo, me impulsó a crear mis productos lácteos. Con ello sustento a mi familia y doy trabajo a veteranos y a jóvenes”, cuenta don Segundo, que además fue finalista del Premio Adultos Imparables 2019 del Desafío Kunan, donde recibió asesoramiento para hacer crecer su emprendimiento. Como Rivera, más del 50% de los adultos mayores que trabajan, lo hacen de forma independiente, según cifras del INEI.

SUPERAR BARRERAS. Para Michelle Salcedo, gerente de sostenibilidad y comunicación corporativa de AFP Integra, ser independientes es el camino para salir de la estigmatización que viven los de la tercera edad dentro del campo laboral. “No son bien remunerados, no son tomados en cuenta, no son contratados, y lo último sucede incluso desde los 40 años. Ayudarlos a emprender mejora su estilo de vida, no solo su economía sino también su bienestar al mantenerse activos.

La clave está en familiarizarlos con la tecnología, con herramientas que les faciliten el acceso y la operación del negocio desde su hogar, así como entablar relaciones con clientes y administrar el negocio de manera fácil”, señala la experta.

Primer Paso. Cuando un jubilado se plantea emprender, preguntas como: “¿Podré hacer esto a mi edad? y ¿Afectaré la economía de mi familia?”, suelen saltar a su mente. Para despejar miedos, Cinthia Valera, directora ejecutiva de Kunan (plataforma peruana de emprendimiento social) aconseja pensar en el impacto positivo que tendrá para el hombre maduro y su familia iniciar un negocio y generar ingresos.

“Una ventaja que tienen es que pueden elegir una actividad que tenga relación con la profesión que han tenido hasta el momento. Aprovechar todo el conocimiento y la valiosa experiencia en un negocio propio les ayudará a crecer. Por último, tener claro que no tienen que empezar con un presupuesto alto, como usar todos sus ahorros ni tomar grandes riesgos.

Por ejemplo, antes de pensar en una página web pueden optar por las redes sociales como canal de venta”, explica Valera, resaltando que la edad no es impedimento para perseguir el sueño del emprendimiento y la independencia.