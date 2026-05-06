En menos de 24 horas, un nuevo hecho de sangre se registró en el distrito de Castilla. Dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra un mototaxista en Valle de La Esperanza y lo asesinaron. La policía presume que se trate de un presunto ajuste de cuentas o venganza.

Este nuevo ataque se registró pasada las 11 de la noche del último lunes, cuando el mototaxista, Jeffer Yarleque Carreño, se encontraba sentada en su vehículo en una de las calles del sector Valle de La Esperanza.

Según testigos, los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, le dispararon en más de tres oportunidades, dejándolo gravemente herido en el lugar y tras verlo tendido en el suelo, huyeron raudamente del lugar sin dejar rastro alguno.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, una persona que caminaba por la zona, al escuchar los disparos, huyó rápidamente para ponerse a salvo.

Tras escuchar los estallidos, los moradores llamaron al Serenazgo y a la Policía. Al lugar llegó personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de la Oficina de Criminalística (Oficri) llegaron minutos después para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

La policía analiza las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la zona que grabó el accionar de los delincuentes, material que será clave para las investigaciones y la identificación de los responsables de este nuevo hecho de sangre que genera preocupación entre los vecinos.

Las autoridades manejan dos posibles móviles del crimen, en las que se encuentra un presunto ajuste de cuentas o una venganza por la forma como lo asesinaron. También investigan si esta muerte está relacionada al crimen que ocurrió en la mañana en el A.H. Los Médanos.