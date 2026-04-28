La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) revisó los indicadores climáticos del océano Pacífico ecuatorial. La información disponible descartó un fenómeno de intensidad muy fuerte con efectos globales, denominado “Super Niño”.

Los científicos rastrearon cuatro áreas en el Pacífico ecuatorial, conocidas como bloques Niño 1+2 y Niño 3.4. En el caso de la zona Niño 1+2 refleja variaciones cercanas a Perú, mientras Niño 3.4 señala patrones amplios.

Las temperaturas superficiales del mar se comparan con valores normales. Anomalías por encima de 0.5°C definen la presencia del fenómeno.

📣 Ante la difusión en medios de comunicación y redes sociales sobre la posible ocurrencia de un evento “El Niño” de magnitud “Muy Fuerte” o “Super Niño”, con alcance global, la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/OpCmUMzcTT — ENFEN (@enfenperu) April 28, 2026

Evaluación actual

En la región Niño 1+2 se detectó calentamiento desde febrero. Este signo apunta a un “El Niño Costero” que se prolongaría hasta enero de 2027, posiblemente con fuerza moderada en el otoño de 2026.

La entidad conserva la alerta para este desarrollo costero. En Niño 3.4 prevalecen condiciones neutrales con inicio leve de calentamiento.

Hacia mediados de 2026 podría formarse un fenómeno “El Niño” de magnitud débil en la región Niño 3.4. La proyección llega hasta enero de 2027, respaldada por simulaciones oceánicas y atmosféricas.

Los datos provienen de herramientas predictivas locales y foráneas. La ENFEN recomienda basarse en boletines oficiales para cualquier preparación.

El Niño ocurre cuando los vientos alisios pierden vigor en el Pacífico. Tales vientos mueven habitualmente agua tibia hacia Asia, pero su atenuación la retiene cerca de Perú y Ecuador.

El vapor del mar caliente forma masas nubosas elevadas. Las tormentas resultantes descargan agua intensa en costas del Pacífico sudoriental.