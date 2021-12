¿Ya renovaste tu DNI? ¿Sabes qué pasa si no lo haces? Si tu documento de identidad ya caducó y aún no lo has cambiado, debes darte prisa porque este viernes 31 de diciembre de 2021 vence el plazo para renovar los DNI vencidos, de acuerdo con la Resolución Jefatural N° 000160-2021/JNAC/RENIEC.

La medida, próxima a caducar, tenía como objetivo que los ciudadanos puedan realizar diversos tipos de trámites en entidades públicas y privadas. Y es que el DNI es la única cédula de identidad personal en el Perú que sirve para efectuar todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales, electorales y, en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado. Su uso es obligatorio para todos los ciudadanos.

Si tu DNI ya venció o está por vencer en menos de 60 días, debes solicitar una renovación. Debes tener en cuenta que cuando vas a renovar tu documento de identidad, puedes aprovechar para solicitar la modificación de alguno de los datos como tu domicilio, estado civil o donación de órganos.

¿CADA CUÁNTOS AÑOS SE RENUEVA EL DNI?

La renovación del DNI se debe realizar cada 8 años a partir de su fecha de emisión. Sin embargo, para las personas a partir, la cédula ya no caducará.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL DNI?

Tener DNI es importante y una obligación. Es el único instrumento fiable de identificación cuando contiene información actualizada: tanto los principales datos del ciudadano como su domicilio, su estado civil, su fotografía, su firma y sus huellas digitales. Siempre debes portar tu DNI y es importante que denuncies su pérdida o robo ya que cualquier acto ilegal que se haga con este, será tu responsabilidad.

¿QUÉ PASA SI NO RENUEVO EL DNI?

Si no renuevas tu Documento Nacional de Identidad (DNI) vas a tener impedimentos para efectuar trámites en entidades estatales y privadas. A partir del 1 de enero no podrás realizar en los bancos trámites que requiera en DNI vigente como retiros en ventanilla, solicitar préstamos, recibir remesas o bonos del Estado.

Tampoco podrás sacar copia de tarjetas ni renovar sus tarjetas vencidas, por ejemplo. No podrás, además, realizar trámites en las municipalidades, firmar contratos, así como tramitar tu boda o divorcio. Los trámites en notarías y en el Poder Judicial también se verán afectados.

Sin el DNI verás limitados los trámites en instituciones públicas y provadas (Foto: GEC)

¿CÓMO RENOVAR DNI?

Para renovar tu DNI puedes hacer el trámite presencia y virtual.

REQUISITOS

PAGO

DNI Azul: S/ 30.00 (código 02121)

S/ 30.00 (código 02121) DNIe: S/ 41.00 (código 00521)

Realizar el pago en las agencias del Banco de la Nación, BCP o a través de págalo.pe. En algunas oficinas de Reniec se puede pagar solo por POS.

FOTO

Debe ser tamaño pasaporte (no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, a color con fondo blanco, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas).

(no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, a color con fondo blanco, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas). Si la oficina de atención cuenta con registro digital del trámite ( Captura en Vivo ) se te hará una toma gratuita de la foto.

) se te hará una toma gratuita de la foto. Si el trámite es virtual, puedes sacarla en la aplicación DNI Biofacial.

TRÁMITE VIRTUAL

Para hacer este trámite en línea, debes tener acceso a un smartphone con sistema operativo Android o pc con navegador Google Chrome, y tener instalado el aplicativo DNI Biofacial.

Identifícate en la aplicación DNI Biofacial e ingresa a la página del servicio y haz clic en el botón Términos y condiciones. Lee y acéptalos para que puedas continuar.

Ingresar a https://apps.reniec.gob.pe/renovacionDni/

Registrar datos personales y da clic en el botón validar.

Ingresar el número de comprobante de pago.

El sistema verificará los datos de la APP con los datos ingresados. Es importante que la información que registres sea igual a la de tu DNI.

Escoger en qué oficina deseas recoger tu nuevo DNI.

Nota: Recibirás un reporte del registro de tu trámite en tu correo electrónico y podrás verificar su avance a través de Consultas en Línea del Reniec. Cuando el estado del trámite esté en el 100%, podrás acercarte a la agencia seleccionada sin necesidad de sacar una cita.

TRÁMITE PRESENCIAL

Realiza el pago del trámite (algunas oficinas registrales de Reniec cuentan con sistema POS para el pago).

Solicita la renovación de tu DNI.

Acudir a una oficina registral de Reniec o a uno de los centros MAC Lima Norte, MAC Lima Este, MAC Callao, MAC Ventanilla y MAC Piura (solo DNI azul), en estos últimos casos previa cita.

Presenta tu voucher de pago por derecho a renovación de DNI y tu foto tamaño pasaporte. En algunas sedes toman la foto.

Después de entregar tus documentos, recibirás una constancia para recoger tu DNI en la fecha que te lo indiquen. Si quieres hacer seguimiento a tu solicitud, consulta el estado de tu trámite.

Recoge tu documento

Dirígete a la oficina donde realizaste el trámite en la fecha indicada con la constancia y solicita la entrega de tu DNI.

Nota: el recojo del DNI es personal. En caso no pudieras hacerlo, pide el formato de carta poder, fírmalo y ponle tu huella digital para que tu representante lo recoja por ti. En el caso del DNI-e, el recojo es solo personal.

¿CUÁNTO DEMORAN EN ENTREGAR EL DNI RENOVADO?

El tiempo de entrega del DNI es de 10 a 12 días hábiles en Lima y de 12 a 15 días, en provincias.

¿SI QUIERO CAMBIAR MIS DATOS EN EL DNI, QUÉ NECESITO?

Si lo deseas cambiar de firma, dirección o modificar otros datos, como la donación de órganos, de tu DNI al momento de renovarlo, los puedes hacer y sin costo adicional. En algunos casos, debes cumplir ciertos requisitos:

REQUISITOS

Dirección: recibo de pago de servicios con no más de seis meses de antigüedad.

recibo de pago de servicios con no más de seis meses de antigüedad. Estado civil: declaración jurada que indique esta condición.

declaración jurada que indique esta condición. Si eres una mujer casada, y deseas adicionar el apellido de tu esposo: presenta una copia certificada del acta de matrimonio civil.

presenta una copia certificada del acta de matrimonio civil. Si eres divorciado (a): copia del acta de matrimonio expedida por el Registro del Estado Civil con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial.

copia del acta de matrimonio expedida por el Registro del Estado Civil con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial. Si eres viudo (a): declaración jurada de matrimonio y copia certificada del acta de defunción del cónyuge, expedida por el Registro del Estado Civil.

declaración jurada de matrimonio y copia certificada del acta de defunción del cónyuge, expedida por el Registro del Estado Civil. Pasar de casado (a) a soltero (a): resolución emitida por la Sub Gerencia de Investigación y Depuración, que resuelve rectificar el dato del estado civil. Mandato judicial: oficio y parte judicial que corresponda.

resolución emitida por la Sub Gerencia de Investigación y Depuración, que resuelve rectificar el dato del estado civil. Mandato judicial: oficio y parte judicial que corresponda. Grado de instrucción : declaración jurada de grado de instrucción especial, primaria, secundaria, técnica y educación superior completa (Bachiller o Titulado), según corresponda. Traducción simple si sustentas con un documento en otro idioma.

: declaración jurada de grado de instrucción especial, primaria, secundaria, técnica y educación superior completa (Bachiller o Titulado), según corresponda. Traducción simple si sustentas con un documento en otro idioma. Discapacidad: original y copia simple del Certificado de Discapacidad en el formato aprobado por el Minsa o por Resolución Ejecutiva del Conadis, o constancia médica de discapacidad que señale la discapacidad (física, sensorial, mental, intelectual). La emisión del DNI es gratuita.

¿PUEDO CAMBIAR EL LUGAR DE RECOJO DE MI DNI?

Si. Puedes cambiar el lugar de recojo de tu DNI, pero tendrá un costo adicional y aumentará el tiempo de espera de emisión.

¿QUÉ PASA SI ME ENCUENTRO EN UNA PROVINCIA DISTINTA A LA QUE FIGURA MI DATO DEL DNI?

Si te encuentras en una provincia distinta a la que figura en el dato de tu DNI, puedes hacer este trámite en la agencia Reniec de esa ciudad. Por otro lado, si te encuentras en el extranjero, te corresponde realizar este trámite en el consulado peruano del lugar donde residas.

¿CUÁNTOS TIPOS DE DNI HAY?

Hay tres tipos de DNI y estos son:

DNI para menores de edad (amarillo). Si tu hijo, hija o un menor bajo tu tutela tiene entre 0 y 16 años de edad, puedes solicitar el DNI para menores de edad (amarillo). El número que reciba el menor será el mismo toda su vida.

El DNI amarillo es para los menores de edad (Foto: Reniec)