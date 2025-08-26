Sin preferencias. La Embajada de los Estados Unidos en Lima confirmó en la víspera los cambios que aplicará para la evaluación y posible emisión de sus visas.

A través de sus canales oficiales, la entidad gubernamental informó que esta disposición entrará en vigencia el próximo 2 de setiembre, por lo que los miles de solicitantes deben estar preparados.

Según el anuncio, a partir de la mencionada fecha, la entrevista presencial con un oficial consular será de carácter obligatorio, sin excepciones por edad.

Quiere decir, que los menores de 14 años y mayores de 79 años tendrán que afrontar el proceso, a diferencia de lo que viene ocurriendo actualmente.

Detalles

En semanas anteriores, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había mencionado que la medida se aplicaría para elevar la seguridad en su país.

Pese a la esta búsqueda de garantías, la embajada de Estados Unidos en Lima ratificó que habrá categorías especiales que no serán alcanzadas por esta disposición.

Entre estas se encuentran las visas diplomáticas u oficiales, como las A-1, A-2, C-3 (con excepciones), G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1.

Asimismo, podrán evitar la entrevista quienes soliciten la renovación de una visa B-1/B-2 hasta 12 meses después del vencimiento, siempre que la visa anterior haya sido obtenida con más de 18 años y con validez completa.

No obstante, la entidad precisó que los oficiales consulares podrán requerir entrevistas presenciales, en caso lo consideren necesario.

En este marco, docenas de postulantes a la visa mostraron su preocupación y rechazo a la medida.

En inmediaciones de la entidad consular, los ciudadanos dijeron que, por muchas circunstancias, muchos adultos mayores no están en capacidad de acercarse hasta la sede en Surco para afrontar una entrevista frente a un funcionario.