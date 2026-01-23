Según confirmaron las autoridades del Ministerio Público, Erick Moreno Hernández será extraditado al Perú desde Paraguay entre el 25 y el 28 de enero. Alias “El Monstruo”, uno de los criminales más buscados del país, será trasladado bajo estrictas medidas de seguridad tras concluir las coordinaciones entre ambos países. Su entrega incluye el cumplimiento de una condena de 32 años de prisión, además de enfrentar tres solicitudes de extradición pendientes por delitos de alta gravedad.

Según Canal N, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, indicó que el gobierno paraguayo fijó el 28 de enero como fecha oficial de entrega. La operación será dirigida por un equipo compuesto por un representante del Ministerio Público, un fiscal especializado en los casos del extraditado, un médico legista, el jefe de Cooperación Internacional y personal de la Policía Nacional.

La delegación oficial viajará a Asunción para llevar a cabo los trámites necesarios y asegurar la seguridad del traslado de alias “El Monstruo”. El documento que registra las coordinaciones entre Perú y Paraguay indica que la extradición estaba inicialmente programada para el 15 y 16 de enero, pero fue reprogramada a solicitud de Interpol Lima por motivos logísticos.

Moreno Hernández tiene una condena pendiente de 32 años por secuestro, extorsión y robo agravado, y además enfrenta tres procesos más. El primero se vincula a organización criminal y al secuestro de la empresaria Jackeline Salazar, mientras que los otros dos corresponden a casos de extorsión agravada y robo agravado, según confirmó el fiscal Chávez Cotrina.

Mientras estuvo en Paraguay, Moreno Hernández habría instalado su centro de operaciones para extorsionar a empresas de transporte público y otros negocios, apoyándose en una red de colaboradores y prestanombres.

La justicia paraguaya desestimó un recurso de Moreno Hernández que buscaba anular su proceso de extradición, alegando vulneración de derechos. Paralelamente, su entorno más cercano, incluida su madre y su pareja, cumple 36 meses de prisión preventiva en Perú por presunta vinculación con la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

Las autoridades financieras detectaron que colaboradores de alias “El Monstruo” transferían fondos ilícitos obtenidos mediante extorsiones a Bolivia y Paraguay. Esta red fue desarticulada como parte de la labor conjunta entre agencias peruanas e internacionales.