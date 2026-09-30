A cinco días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Ministerio de Educación informó que 10 728 instituciones educativas de todo el país serán utilizadas como locales de votación. Las DRE, GRE y UGEL deberán coordinar con la ONPE la entrega oportuna de los establecimientos públicos y privados seleccionados para los comicios.

Los centros educativos deberán permanecer disponibles desde las 4 de la tarde del viernes 2 hasta las 6 de la tarde del lunes 5 de octubre. Este periodo comprende las actividades de instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral.

El Minedu señaló que los directivos deberán adoptar las medidas organizativas y pedagógicas necesarias en los colegios involucrados. Asimismo, las horas efectivas de clase deberán garantizarse en las instituciones educativas que no sean utilizadas como locales de sufragio.

📢 #COMUNICADO N.° 11-2026-MINEDU



Respecto al desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para este domingo 4 de octubre, el Ministerio de Educación comunica lo siguiente. pic.twitter.com/1jKBNKdYZf — Ministerio de Educación (@MineduPeru) September 29, 2026

Una vez culminadas las actividades electorales, los responsables de los establecimientos deberán verificar que los ambientes sean restituidos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.

Los miembros de mesa titulares y suplentes deberán acudir desde las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre para instalar las mesas de sufragio. La votación se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Los ciudadanos deberán verificar con anticipación el local que les fue asignado para sufragar. La ONPE realizó cambios en 17 locales de votación, por lo que corresponde revisar si la ubicación registrada inicialmente fue modificada.