Tras la alerta epidemiológica nacional por influenza estacional A H3N2, el Seguro Social de Salud (EsSalud) reforzó su recomendación sobre el uso de mascarilla como una de las principales medidas para evitar el contagio y la propagación del virus.

La entidad advirtió que esta práctica cobra mayor importancia a puertas de las celebraciones de fin de año, cuando aumentan las reuniones familiares, sociales y el tránsito en espacios cerrados.

¿Cuándo se debe usar mascarilla?

EsSalud precisó que el uso de mascarilla está recomendado principalmente en los siguientes casos:

Si la persona presenta síntomas respiratorios como tos, congestión nasal o fiebre

Si se va a estar en contacto cercano con una persona enferma

En espacios cerrados o poco ventilados, especialmente con aglomeraciones

El objetivo es reducir la transmisión del virus, incluso en personas que presentan síntomas leves.

Complemento a otras medidas de prevención

El uso de mascarilla debe complementarse con otras acciones básicas de prevención, entre ellas:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón

Evitar aglomeraciones innecesarias

Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados

Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar

EsSalud reiteró que estas medidas, aplicadas de manera conjunta, ayudan a proteger tanto a la persona enferma como a su entorno.

Evitar automedicación con antibióticos

La institución recordó que los antibióticos no previenen ni curan la influenza, por lo que su uso debe evitarse salvo indicación médica ante una infección bacteriana confirmada.

Síntomas que requieren mayor atención

Entre los síntomas más comunes de la influenza A H3N2 se encuentran:

Tos persistente

Fiebre alta, entre 38 °C y 40 °C

Dolor muscular intenso

Dolor de cabeza

Malestar general

Si no hay síntomas, EsSalud recomienda no acudir innecesariamente a centros de salud, para evitar sobrecargar los servicios y reducir el riesgo de contagio.

Orientación telefónica para asegurados

Para resolver dudas sobre prevención y uso de mascarilla ante la influenza, los asegurados pueden comunicarse con la Línea 107, opción 0, donde personal capacitado brinda información sobre esta variante.