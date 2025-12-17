Tras la alerta epidemiológica nacional por influenza estacional A H3N2, el Seguro Social de Salud (EsSalud) reforzó su recomendación sobre el uso de mascarilla como una de las principales medidas para evitar el contagio y la propagación del virus.
La entidad advirtió que esta práctica cobra mayor importancia a puertas de las celebraciones de fin de año, cuando aumentan las reuniones familiares, sociales y el tránsito en espacios cerrados.
¿Cuándo se debe usar mascarilla?
EsSalud precisó que el uso de mascarilla está recomendado principalmente en los siguientes casos:
- Si la persona presenta síntomas respiratorios como tos, congestión nasal o fiebre
- Si se va a estar en contacto cercano con una persona enferma
- En espacios cerrados o poco ventilados, especialmente con aglomeraciones
El objetivo es reducir la transmisión del virus, incluso en personas que presentan síntomas leves.
Complemento a otras medidas de prevención
El uso de mascarilla debe complementarse con otras acciones básicas de prevención, entre ellas:
- Lavado frecuente de manos con agua y jabón
- Evitar aglomeraciones innecesarias
- Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados
- Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar
EsSalud reiteró que estas medidas, aplicadas de manera conjunta, ayudan a proteger tanto a la persona enferma como a su entorno.
Evitar automedicación con antibióticos
La institución recordó que los antibióticos no previenen ni curan la influenza, por lo que su uso debe evitarse salvo indicación médica ante una infección bacteriana confirmada.
Síntomas que requieren mayor atención
Entre los síntomas más comunes de la influenza A H3N2 se encuentran:
- Tos persistente
- Fiebre alta, entre 38 °C y 40 °C
- Dolor muscular intenso
- Dolor de cabeza
- Malestar general
Si no hay síntomas, EsSalud recomienda no acudir innecesariamente a centros de salud, para evitar sobrecargar los servicios y reducir el riesgo de contagio.
Orientación telefónica para asegurados
Para resolver dudas sobre prevención y uso de mascarilla ante la influenza, los asegurados pueden comunicarse con la Línea 107, opción 0, donde personal capacitado brinda información sobre esta variante.