El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo difundió una nueva convocatoria de becas integrales para estudiar de manera presencial en Japón, dirigida a jóvenes y profesionales peruanos interesados en acceder a oportunidades académicas internacionales.

El proceso corresponde a la selección 2027 impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT).

La convocatoria está orientada a escolares de quinto de secundaria, egresados, universitarios y profesionales que deseen seguir estudios ocupacionales, técnicos, universitarios o de posgrado.

Las becas cubren gastos académicos, pasajes aéreos, manutención, seguro médico y otros costos necesarios durante la estadía en Japón.

Además, los beneficiarios recibirán un año de formación en idioma japonés antes de iniciar sus estudios.

Las modalidades de estudios ocupacionales, técnicos y universitarios tienen una duración de entre 3 y 5 años, incluyendo el aprendizaje del idioma. En estos casos, pueden postular peruanos mayores de 16 y menores de 24 años hasta el 8 de junio de 2026. Para la modalidad de investigación o posgrado, dirigida a menores de 35 años, el plazo vence el 7 de junio de 2026 y la duración de estudios será de entre uno y dos años .

Entre los requisitos figura contar con un nivel intermedio de inglés y presentar la documentación solicitada en la convocatoria oficial.

La selección de candidatos estará a cargo de la Embajada de Japón en el Perú y del MEXT, mientras que Pronabec participa difundiendo la iniciativa como parte de sus acciones de cooperación internacional para fortalecer el talento peruano.