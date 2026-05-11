La administración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dispuso la implementación de un protocolo sanitario para la detección de pasajeros con síntomas compatibles con hantavirus. La medida se adoptó en medio de la emergencia registrada en el crucero HV Ondius, donde se reportaron fallecidos y personas en estado grave.

El objetivo del control es identificar posibles casos durante el ingreso de viajeros al país y aplicar medidas de aislamiento si fuera necesario. Las autoridades aeroportuarias buscan reducir riesgos ante la alerta internacional vinculada al brote registrado en la embarcación.

Especialista descarta alerta nacional

El exdecano del Colegio Médico del Perú, Juan Villena Vizcarra, consideró que no existe sustento para declarar una alerta sanitaria en el territorio nacional. El especialista señaló en RPP, que los casos vinculados al virus en el país son aislados y no corresponden a una propagación local.

“Por ningún motivo. Yo creo que lo que está sucediendo ahora tampoco es un motivo para que haya alarma a nivel mundial, pero sí, por supuesto, tiene que haber un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque el virus, lamentablemente, el virus puede demorar ocho semanas en hacerse evidente”, explicó.

El profesional explicó que la situación actual no presenta condiciones que justifiquen medidas de emergencia. Además, sostuvo que la evidencia disponible no muestra un escenario de transmisión generalizada en la población.

Periodo de incubación y riesgo de contagio

El especialista indicó que el hantavirus puede demorar varias semanas en manifestar síntomas en una persona infectada. Este periodo puede extenderse hasta ocho semanas, lo que dificulta la detección inmediata de casos.

Durante ese tiempo, una persona infectada podría transmitir el virus a quienes mantengan contacto cercano. Por ello, el médico recomendó mantener aislamiento preventivo en caso de exposición sospechosa.

Villena señaló que este aislamiento puede realizarse en espacios controlados o bajo supervisión médica. Además, planteó la necesidad de evitar el contacto con otras personas durante el periodo de observación.

El exdecano del CMP precisó que el hantavirus no se encuentra circulando de manera habitual en el país. En esa línea, indicó que los casos registrados en el Perú corresponden a situaciones excepcionales vinculadas a personas provenientes del extranjero.

El especialista explicó que el virus requiere un organismo vivo para poder replicarse y mantenerse activo. En otros países, ciertos roedores cumplen la función de reservorio natural del agente viral.

En ese sentido, señaló que en el Perú no se ha identificado la presencia de esos reservorios de forma estable. Por ello, afirmó que la transmisión local sostenida no está confirmada.

El médico recomendó que las acciones frente a posibles casos se enfoquen en la vigilancia y el seguimiento epidemiológico. También consideró importante priorizar medidas de prevención sobre decisiones de alarma general.