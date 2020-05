“Ahora hay muchos almirantes después del combate”, ha dicho el presidente Martín Vizcarra sobre los militares críticos. ¿Se siente aludido?

Bueno, hay que tomarlo como viene. Lamentablemente, no se aceptan las críticas en el Gobierno, entonces, ahí estamos mal. La virtud de una democracia está en que los gobernantes pueden escuchar al pueblo dar opiniones y evaluarlas (...). La batalla no ha terminado, ningún combate ha terminado, estamos en el proceso de ganarle al virus, no ha acabado nada. Estamos recién empezando una gran pelea que tenemos que dar (...). Hay que saber aceptar las críticas.

¿Estima que hay sustento real en el anuncio de que alcanzamos la cima de la epidemia?

No, considero que las pruebas rápidas tienen un error de casi el 50%. Las cifras no son exactas porque no se han tomado el número adecuado de pruebas para poder sacar una conclusión. Dios quiera que sea así y ojalá hayamos llegado al pico y comencemos a bajar. La lógica, sin embargo, me dice que no es así, que los datos que tenemos no son los correctos y poco podemos pretender dar pronósticos. Mejor es analizar día a día y ver cómo vamos.

Ha dicho usted que el Gobierno ha mantenido a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en segundo plano en esta crisis. ¿A qué se refiere?

Yo me refiero al tema más importante que hay en toda operación de esta naturaleza cuando uno quiere vencer al enemigo: el planeamiento. El planeamiento nos permite organizar las acciones, los equipos, a la gente, saber con quién vamos a contar, qué acciones vamos a tomar en cada uno de los rubros involucrados (...) no se puede hacer solo con buena ideas, buenas intenciones, tiene que haber un planeamiento transversal. En este momento, el único organismo del país que puede hacer eso es el Comando Conjunto de las FF.AA. (...) Tiene la capacidad, el conocimiento y sabe cómo hacerlo.

¿No ha habido un planeamiento estratégico?

No se ha hecho este planeamiento. Por ejemplo, la economía no debió parar en seco (…), hay muchas cosas que no se han tomado en cuenta al parar la economía. Han dicho: “Cerramos, cerramos y cerramos”, y eso no es así; hay mucha gente que no tiene qué comer, por eso no hace caso a la cuarentena y salen a vender lo que puedan. Todo eso indica que no hay un contacto con la realidad que vive el país, por eso la pandemia sigue corriendo. Es cuestión de tomar una decisión política, no es decisión de las FF.AA.

Perfil

Almirante AP (r) Jorge Montoya Manrique. Fue oficial de la Marina entre 1967 y 2007, comandante general de dicha institución y comandante general de operaciones del Pacífico. Posee una diplomatura en seguridad en el Colegio Interamericano de Defensa.