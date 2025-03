La vuelta a clases en el Perú jamás se vio envuelta en una sombra de temor como actualmente. La extorsión provocó que más de 450 colegios a nivel nacional estén evaluando realizar clases virtuales u tomar otras medidas por temor a la integridad de los alumnos.

Ante esta queja, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció que sostuvo una reunión en conjunto con el Ministerio de Educación (Minedu), la Policía Nacional del Perú (PNP) y los directores de la UGEL 1, 2, 3, 4, 5 y 7.

“Hemos empezado esta reuniones a inicios de febrero y viendo el plan policial que se va a tomar. Estamos trabajando, no asuman que no lo hacemos y estamos viendo cómo vamos a enfrentar este tema”, dijo ayer el ministro Juan José Santivañez.

Por su parte, el Mininter señala en una misiva que se implementarán programas preventivos mediante la Policía Comunitaria, con la participación de Brigadas de Autoprotección Escolar, Policía Escolar y patrullas juveniles. Asimismo, destacaron la aplicación de mayores medidas de inteligencia para combatir las bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Por su parte, Guido Quintanilla Gómez, presidente de la Anacopri, advirtió que, de no recibir respuestas del gobierno, podrían cerrar colegios a nivel nacional y esta medida impactaría a cerca de dos millones y medio de estudiantes y 450 mil trabajadores del sector educativo privado. “No podemos poner en peligro a nuestros alumnos, padres de familia ni personal”, dijo.

RESPONDE

Al respecto, Morgan Quero, titular del Ministerio de Educación (Minedu) instó a mantener la calma y no afectar el derecho a la educación presencial de miles de escolares. “La solución no es el cierre de colegios, sino una respuesta firme y articulada del Estado y la sociedad contra la criminalidad. No permitiremos que el crimen organizado ponga en jaque el derecho a la educación”, afirmó