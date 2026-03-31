El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó el fallecimiento de Marcelino Abad Tolentino, conocido como ‘Mashico’, considerado el usuario más longevo del programa Pensión 65, a los 125 años de edad, a pocos días de cumplir 126 este 5 de abril.

El adulto mayor falleció en la región Huánuco, donde residía en una casa hogar ubicada en el distrito de Huácar, provincia de Ambo, junto a otros beneficiarios del programa social.

Midis expresa condolencias por la partida de ‘Mashico’

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez Dávila, expresó sus condolencias por el fallecimiento del adulto mayor y destacó el valor simbólico de su historia.

“Su legado nos recuerda el valor de nuestros adultos mayores y la importancia de seguir construyendo un país que los cuide, los respete y los acompañe”, manifestó la titular del Midis.

De acuerdo con la información médica, el fallecimiento se produjo por causas asociadas a su avanzada edad. Días antes, había presentado dificultades respiratorias vinculadas a los cambios climáticos, de las cuales logró recuperarse parcialmente.

Una vida marcada por la resiliencia

La historia de Marcelino Abad Tolentino trascendió a nivel nacional por su longevidad y las condiciones adversas que logró superar a lo largo de su vida.

Nacido en el año 1900, enfrentó desde temprana edad la pérdida de sus padres y vivió largos periodos en soledad. Según relataba, su vitalidad estaba relacionada con una alimentación natural basada en productos que él mismo cultivaba, como frutas y verduras.

Su caso fue considerado un símbolo de fortaleza y resistencia, convirtiéndose en referente para programas de atención a personas adultas mayores.

Ingreso a Pensión 65 permitió su identificación y atención

En 2019, el adulto mayor fue ubicado por el programa Pensión 65 en una zona alejada de Huánuco, sin documento de identidad ni acceso a servicios del Estado.

Posteriormente, el programa articuló acciones con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y autoridades locales, logrando su identificación oficial y su incorporación a programas de asistencia social.

Desde entonces, recibió acompañamiento permanente del equipo territorial, que brindó soporte tanto en su bienestar como en su integración comunitaria.

El Midis informó que tras su fallecimiento se desplegó un equipo para brindar apoyo a las personas cercanas y expresar la solidaridad institucional ante la pérdida.