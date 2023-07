Familiares de las tres víctimas que viajaban en la avioneta de instrucción que el último 28 de julio cayó al mar de Huanchaco, ubicado en la provincia de Trujillo, pidieron a las autoridades que continúen con la búsqueda y los puedan encontrar.

En los exteriores del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos se encuentran las familias del instructor Santiago Aldaz García (30), del estudiante Mait Franklin Jiménez Barreto (19) y del mecánico Boris Corrales Vásquez (24). Como se recuerda, ellos viajaban en la nave de matrícula OB1334, modelo Cessna 172, perteneciente a la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier (JBC).

Hace un llamado

Bacilio Campos, padre del joven piloto y mecánico Boris Corrales, pidió a la presidenta Dina Boluarte que ordene a que continúe la búsqueda inmediata de los tres tripulantes que faltan por rescatar del mar de Huanchaco.

“Nos informan que están empeñados en la búsqueda aérea y marítima, pero no encuentran nada. Esperamos ahora que nos den un buen resultado. Espero que la presidenta Dina Boluarte ordene a la Marina de Guerra, autoridades competentes para que se haga la búsqueda inmediata, esto es una emergencia y queremos encontrar a los cuerpos”, indicó Campos en declaraciones a Sol Tvperu.

Por su parte, mamá de Santiago Aldaz lo recordó como un piloto responsable. Además, lamentó que hasta el momento ningún representante de la escuela JBC se haya sumado a la búsqueda de los tres tripulantes.

“La Marina de Guerra nos dice que están buscando con todo lo que tienen. Pero también a la escuela, mi hijo fue un piloto muy responsable, muy entregado a su carrera, él se puso la camiseta de la escuela, para él no había sábado, no había domingo, no había feriados y si nos llama la atención que los dueños de la escuela, ninguno esté presente en la búsqueda. Todos nos han dado la espalda y no sabemos por qué. Pedimos que se pongan la mano al pecho, miren nuestro dolor y que por favor se acerquen al menos que cosa es lo que están haciendo ellos por sus trabajadores, porque ellos no lo hacen”, indicó la madre del joven que es natural de Nueva Cajamarca (región San Martín).

Mientras tanto un familiar de Mait Jiménez indicó que les dijeron que hay la posibilidad que los cuerpos de los tres tripulantes que faltan por rescatar se encuentren dentro de la avioneta.

“Le pedimos ayuda a la presidenta (Dina Boluarte), que envíe más buques y así ampliar la zona de búsqueda, porque hay esa posibilidad que estén dentro de la avioneta y queremos encontrarlos, tenerlos con nosotros. Ayer (domingo) nos dijeron que hay esa posibilidad. Ellos tienen una hipótesis que, al momento del amerizaje, ella (Fabiana Hernández) haya salido expendida por una ventana de la avioneta. Nosotros queremos que manden más equipos con sonares para que los sigan buscando”, apuntó.