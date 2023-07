Boris Corrales Vásquez (24) nunca fue registrado entre los tripulantes de la avioneta de la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier (JBC) que el último 28 de julio cayó al mar de Huanchaco. Era mecánico y piloto, el orgullo de don Bacilio Corrales, quien hoy pide que se investigue las causas de este fatal accidente. Mientras tanto, la versión de una falla mecánica ha cobrado fuerza en paralelo a las acciones de búsqueda.

Piden indagación

“Él siempre venía desde Chiclayo a una escuela de JBC que hay acá (en Huanchaco) en donde era instructor en tierra, pero había quedado en ir a Chiclayo el 28 de julio porque era el cumpleaños de su mamá, pero de ahí me envió un mensaje informándome que regresará a Trujillo y yo no sabía el motivo. No le volví a escribir”, contó Bacilio Corrales, quien pide que todo se investigue.

Boris soñaba desde niño con ser piloto y a su corta edad lo había conseguido. Terminó el colegio a los 14 años en el distrito José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, y su repentina desaparición ha calado en quienes lo conocieron y en todos los peruanos que se enteraron de esta tragedia en el día central de la Independencia del Perú.

“Lo que nosotros queremos es que la empresa se pronuncie, de momento no nos han brindado ninguna explicación”, agregó.

Cuestionan

Los hermanos de Mait Franklin Jiménez Barreto (19), piloto de la avioneta, contaron que han emprendido su propia búsqueda en el mar de Malabrigo; sin embargo, no han obtenido resultados. Ellos cuestionan directamente a la empresa JBC por no demostrar un poco de “humanidad”. Además, también exigieron que se investigue presuntas fallas mecánicas en esta avioneta. Indicaron que ese habría sido el motivo por el que Boris Corrales abordó la unidad.

“Nos han indicado que la avioneta estaba fallando y en Chiclayo el mecánico la había arreglado, y por eso el mecánico vino a bordo de la avioneta, pero mire lo que pasó”, indicó la señora Nally Barreto, madre del piloto.

Velan restos

Fabiana Hernández Barba, a sus 18 años, también había cumplido un sueño y era una de las alumnas más destacadas por esta escuela privada de aviación, quien la reconoció a través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook el último 17 de julio. Hasta el momento, fue el único cuerpo que rescataron.

Precisamente, ayer, durante toda la mañana, la familia de la joven acudió hasta la morgue central de Trujillo y realizaron todas las diligencias.

Sus restos son velados en la calle Abraham Valdelomar, en inmediaciones de la avenida Ramón Castilla, en el distrito de Huanchaco.

“Lo que nosotros pedimos es que este caso se investigue rápidamente, no se puede demorar más”, declaró uno de los familiares de Fabiana.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó que las acciones de búsqueda no se detienen, pero, hasta el cierre de esta edición, no reportaron más novedades.