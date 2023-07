Desde niño, Boris Corrales Vásquez (24) tenía el sueño de ser piloto. Así relató su padre Bacilio Corrales, quien se encuentra desde el sábado en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, ubicado en el distrito de Huanchaco, a la espera que lo puedan encontrar.

Corrales Vásquez viajó en la nave de matrícula OB1334, modelo Cessna 172, perteneciente a la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier (JBC), que cayó al mar de Huanchaco la noche del viernes 28 de julio.

Bacilio Corrales recuerda que su hijo siempre soñaba con ser piloto.

“Desde pequeño, desde primaria decía que sería piloto, ese era su idea. Siempre lo apoyé, cuando terminó a los 14 años su secundaria, nos fuimos a Lima a averiguar, era muy caro y no alcanzaba. Estaba estudiando mecánica aeronáutica. Luego, hizo sus prácticas en Lima y se contactó con la empresa JBC donde trabajó como mecánico en Chiclayo”, indicó.

El joven vivía en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO) y trabajaba como instructor de la escuela JBC.

“Él no estaba en funciones de mecánico, siempre venía de Chiclayo. Aquí (Trujillo) hay una escuela de la JBC y viene como instructor de la escuela en tierra. Él daba clases a sus alumnos. Me dijo que el viernes 28 iba a ir al cumpleaños de su mamá; entonces, luego me dijo que regresaba a Trujillo”, puntualizó.

Como se conoce, en el registro del viaje de la escuela JBC solo aparecían los nombres de tres tripulantes: el instructor Santiago Aldaz García (30) y los estudiantes Mait Franklin Jiménez Barreto (19) y Fabiana Esther Hernández Barba (18).

“Es lo que quiero saber, porque el señor de la empresa no me comunicó por qué. Porque negligencia de la empresa de nos registrarlo”, sentenció.