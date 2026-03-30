El gobierno de Estados Unidos devolvió al Perú al menos 48 piezas de alto valor histórico el pasado 24 de marzo durante ceremonia oficial en la embajada limeña en Washington. Entre los bienes entregados destacan textiles, cerámicas prehispánicas y pinturas coloniales recuperados tras años de investigaciones en territorio norteamericano.

Agentes del Programa de Delitos de Arte del FBI localizaron las piezas en Santa Fe, Nuevo México, y Las Vegas, Nevada. A través de una rigurosa investigación y procedimientos legales que involucraron a autoridades peruanas confirmaron que todos los objetos pertenecen al acervo histórico nacional.

The FBI, working closely with the Peruvian Minister of Culture and the Embassy of Peru, returned 48 cultural artifacts on March 17, followed by a repatriation ceremony on March 24 in Washington, D.C.



The artifacts—ranging from colonial-era paintings and textiles to ceramics and… pic.twitter.com/XY9gH6Mpgc — FBI (@FBI) March 30, 2026

Objetos proveniente de la cultura Chancay

La colección incluye ornamentos de plata y cerámicas ligadas a la antigua cultura Chancay. Estos elementos formaron parte del vasto territorio del Imperio Inca antes de salir del país de manera irregular.

Heith Janke, subdirector de la División Criminal del FBI, resaltó durante el acto protocolar la labor compartida con el Ministerio de Cultura peruano.

“La Oficina Federal de Investigación se enorgullece de trabajar con el Ministro de Cultura peruano para devolver artefactos significativos para el patrimonio cultural de su nación”, expresó el funcionario estadounidense.

Janke también celebró el retorno de los bienes a su lugar de origen para beneficio de las nuevas generaciones.

“Nos alegra ver que estos artículos regresan a casa para que puedan ser más apreciados y disfrutados”, complementó en su intervención oficial.

Desde su creación en 2004, la unidad especializada ha recuperado más de veinte mil bienes culturales en todo Estados Unidos. El valor acumulado de estos objetos supera los mil millones de dólares gracias a la capacitación de sus agentes en temas patrimoniales.

Fuente: FBI.

Entrega oficial contó con la participación de importantes líderes

La entrega oficial de los bienes culturales se realizaron en la embajada de Perú en Estados Unidos. La ceremonia contó con la representación del diplomático peruano Alfredo Ferrero y Claudia Alemán, directora de Protección del Patrimonio Cultural y Repatriación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Agente Especial Archer y el Programa de Crimen de Arte del FBI dirigieron el esfuerzo para facilitar el regreso. Cada pieza que regresa a casa ayuda a restaurar la historia e identidad del Perú.

Este acto coincide con los doscientos años de relaciones diplomáticas entre Perú y la nación norteamericana. El convenio bilateral de 1997 prohíbe la importación de materiales arqueológicos peruanos y facilita estas recuperaciones sistemáticas.