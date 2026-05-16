Las autoridades argentinas capturaron a Luis André Flores Julca, ciudadano peruano acusado de asesinar a su pareja Yajaira Yanet Sigüeñas Urbano, de 32 años, en un inmueble ubicado en Surquillo.

Su captura fue confirmada y difundida por el Ministerio del Interior luego de que las autoridades peruanas ofrecieran una recompensa de S/50 mil por información que permitiera su ubicación.

La detención se realizó en territorio argentino con fines de extradición, luego de un trabajo coordinado entre la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y la División de Búsqueda y Captura de la OCN Interpol Lima. Las autoridades iniciaron las diligencias tras detectar que el acusado se encontraba fuera del país.

🚨 En una articulación entre Interpol Lima y la Policía Argentina, fue capturado en Santa Fe Luis André Flores Julca, prófugo acusado de feminicidio e incluido en el Programa de Recompensas del Mininter. La intervención fue posible gracias a información brindada por un ciudadano.… pic.twitter.com/5JyFykjQSh — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 16, 2026

Autoridades seguían sus pasos en Argentina

Luego del cruce de información entre ambos países, las autoridades iniciaron una investigación preliminar para confirmar el paradero del acusado. Las diligencias permitieron ubicarlo en la ciudad de Coronel, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las autoridades, una fuente humana proporcionó información sobre su ubicación en esa localidad. Durante las investigaciones también se determinó que utilizaba una bicicleta y cargaba una mochila para desplazarse y evitar ser detectado.

La Policía ejecutó un operativo de vigilancia en la zona durante la tarde del viernes. En ese momento observaron a un hombre circulando en bicicleta con una mochila de gran tamaño.

Al notar la presencia de los agentes, el sospechoso intentó escapar acelerando su marcha. Sin embargo, fue alcanzado e intervenido por las autoridades.

Tras corroborar su identidad, se confirmó que se trataba de Luis André Flores Julca. Posteriormente quedó a disposición del juzgado federal competente mientras avanzan los trámites para su extradición al Perú.

¿Cómo ocurrió el presunto crimen?

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 11 de abril de 2026 en un inmueble de Surquillo. La Fiscalía sostiene que el acusado atacó a Yajaira Yanet Sigüeñas Urbano con un objeto punzocortante, provocándole múltiples heridas.

Después de la agresión, el investigado habría iniciado de manera intencional un incendio dentro de la vivienda. Como consecuencia, la víctima sufrió quemaduras de gravedad.

La mujer fue trasladada a un centro de salud y permaneció internada en la unidad de cuidados intensivos. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el 4 de mayo debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras la captura, la Policía peruana mantiene comunicación con la Unidad Fiscal Federal que lleva el caso en Argentina. Ambas autoridades realizan las coordinaciones necesarias para concretar el traslado del acusado al Perú.

El investigado afronta cargos por el presunto delito de feminicidio. Las diligencias continuarán mientras se define su retorno para responder ante la justicia peruana.