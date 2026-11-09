El Fenómeno El Niño representa un riesgo para las viviendas que presentan deficiencias en sus techos, especialmente ante las lluvias intensas y las altas temperaturas. Sin embargo, no todas las coberturas ofrecen la misma resistencia, debido a factores como el material de construcción, su antigüedad, inclinación y estado de conservación.

Los especialistas de Construye Bien, plataforma de orientación preventiva de Sodimac, advierten que un techo con grietas, filtraciones o piezas deterioradas puede permitir el ingreso de agua y ocasionar daños en paredes, instalaciones y otros ambientes de la vivienda.

La advertencia cobra relevancia luego de que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantuviera la alerta de El Niño Costero. En su comunicado oficial del 30 de octubre de 2026, la entidad señaló que el evento podría continuar hasta fines del otoño de 2027.

El Niño Costero podría prolongarse hasta 2027

De acuerdo con el ENFEN, el calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana podría mantener una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, para después disminuir progresivamente.

El organismo prevé lluvias superiores a los valores normales entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en la costa norte, la costa central y sectores de la sierra occidental, con posibles episodios de intensidad moderada a fuerte.

A estas condiciones se suman las temperaturas elevadas, que pueden acelerar el deterioro de ciertos materiales expuestos permanentemente a la radiación solar. Por ello, los especialistas recomiendan revisar los techos antes de que se presenten precipitaciones intensas.

Cinco señales que indican que un techo podría tener filtraciones

David Durán, ingeniero y colaborador de Construye Bien de Sodimac, identifica cinco señales que deben tener en cuenta los propietarios para evaluar las condiciones de sus viviendas.

Manchas de humedad en el cielo raso. Pueden revelar filtraciones existentes, incluso cuando todavía no se observan goteras. Planchas flojas o tornillos oxidados. Las coberturas mal sujetas pueden permitir el ingreso de agua y presentar mayor vulnerabilidad frente al viento. Grietas en techos de concreto. Las fisuras pueden facilitar la penetración de humedad y, con el tiempo, favorecer la corrosión del acero de refuerzo. Acumulación de agua en superficies planas. Los empozamientos prolongados incrementan el riesgo de filtraciones y pueden evidenciar problemas de drenaje. Impermeabilizantes deteriorados. Cuando la capa protectora presenta desprendimientos, fisuras o ha cumplido su vida útil, puede perder eficacia.

El especialista recomienda prestar atención a estas condiciones antes de realizar reparaciones, pues los daños que parecen superficiales pueden requerir una evaluación más detallada.

¿Cuándo reparar y cuándo cambiar el techo de una vivienda?

La decisión depende del tipo y la gravedad del deterioro. Cuando existen filtraciones localizadas o fallas superficiales en el sellado, una reparación puede resultar suficiente, siempre que la estructura se encuentre en buenas condiciones.

En techos de concreto sin daños estructurales, la limpieza de la superficie, el tratamiento de grietas y la aplicación de un impermeabilizante compatible pueden ayudar a reducir el riesgo de filtraciones.

Entre los productos mencionados por Construye Bien se encuentra Sikafill Techo-3, un impermeabilizante para superficies de concreto. No obstante, su aplicación y durabilidad dependen de las especificaciones del fabricante y de las condiciones del techo.

Cuando las planchas presentan perforaciones, deformaciones importantes o deterioro generalizado, puede ser necesario reemplazarlas. Las coberturas metálicas de aluzinc, como las de perfil TR4, son una de las alternativas señaladas por la plataforma, aunque su instalación debe considerar la pendiente, los anclajes y las características de la vivienda.

Si existen rajaduras extensas, deformaciones o señales de compromiso estructural, la evaluación debe realizarla un profesional competente antes de ejecutar cualquier intervención.

¿Cómo preparar el techo para las lluvias del Fenómeno El Niño?

Los especialistas de Construye Bien recomiendan realizar una revisión preventiva de los componentes del techo para identificar posibles puntos de ingreso de agua.

Entre las principales acciones se encuentran verificar las planchas y sus fijaciones, sustituir las piezas deterioradas, reparar las grietas y revisar el sellado de las uniones entre el techo y las paredes.

También es importante comprobar que la cobertura tenga una pendiente adecuada y que las canaletas y bajantes permanezcan libres de hojas, tierra u otros elementos que impidan el drenaje.

En los casos que requieran impermeabilización, el producto debe aplicarse sobre una superficie preparada y bajo las condiciones indicadas por el fabricante.

Estas recomendaciones buscan reducir los daños por humedad y proteger la vivienda frente a las precipitaciones. Para intervenciones en altura o trabajos que impliquen modificar la estructura, se debe recurrir a personal capacitado.