El incremento del caudal de los ríos registrado en Tumbes durante los últimos días ha encendido las alertas ante posibles inundaciones y desbordes asociados al Fenómeno El Niño. Una evaluación difundida por la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) identifica 85 registros de distritos históricamente afectados, distribuidos en siete regiones de la costa peruana.

Las regiones comprendidas son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, donde se encuentran 19 cuencas cuyos sectores ribereños han registrado afectaciones durante episodios anteriores de lluvias intensas.

María Mercedes Medina, ecóloga y asesora de la UCSS, advirtió que las familias asentadas cerca de ríos y quebradas deben identificar zonas seguras y preparar planes de evacuación ante la posibilidad de nuevos desbordes.

“Ya se esperaba que el río Zarumilla se desborde. Sucedió en el 2017 cuando se registró un fenómeno El Niño de intensidad normal”, señaló la especialista, quien alertó sobre la posibilidad de emergencias similares en otras cuencas.

ENFEN advierte que El Niño Costero podría continuar hasta 2027

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de alerta de El Niño Costero y prevé que el calentamiento del mar podría alcanzar una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027.

De acuerdo con el comunicado oficial N.º 19-2026, del 30 de octubre, las lluvias entre noviembre de 2026 y enero de 2027 podrían superar los niveles normales en la costa norte, costa central y sectores de la sierra occidental, con episodios de intensidad moderada a fuerte.

El pronóstico también contempla caudales superiores a los habituales en ríos como Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Estas condiciones requieren atención especial en las poblaciones asentadas en áreas inundables.

¿Cuáles son los distritos históricamente afectados por inundaciones?

La relación difundida por la especialista comprende 19 cuencas en siete regiones. Los siguientes distritos presentan antecedentes de afectación y deben ser considerados en la revisión preventiva de las zonas expuestas.

La lista conserva la organización por cuenca del material original. Jayanca aparece dos veces, por pertenecer a dos de las relaciones presentadas; por eso los 85 registros corresponden a 84 nombres distritales únicos.

Tumbes

Cuenca del río Tumbes

Tumbes, Corrales, San Jacinto, San Juan de la Virgen y Pampas de Hospital.

Cuenca del río Zarumilla

Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo.

Piura

Cuenca del río Piura

Catacaos, Tambo Grande, La Arena, Castilla, Cura Mori, Piura, Veintiséis de Octubre y Chulucanas.

Lambayeque

Cuenca del río Olmos

Olmos, principalmente los sectores rurales y agrícolas.

Cuenca del río Motupe

Motupe, Salas y Jayanca, especialmente las zonas agrícolas y ribereñas.

Cuenca del río La Leche

Íllimo, Pacora, Jayanca, Túcume, Mochumí y Pítipo.

Cuenca del río Chancay-Lambayeque

Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Pomalca, Tumán, Pátapo, Chongoyape y Reque.

Cuenca del río Zaña

Zaña, Cayaltí, Nueva Arica, Oyotún y Lagunas.

La Libertad

Cuenca del río Chicama

Chicama, Chocope, Ascope, Casa Grande, Paiján y Santiago de Cao.

Cuenca del río Virú

Virú, Chao y Guadalupito.

Áncash

Cuenca del río Lacramarca

Chimbote y Nuevo Chimbote.

Cuenca del río Casma

Casma, Yaután y Buenavista Alta.

Cuenca del río Huarmey

Huarmey, Huayán y Malvas.

Lima

Cuenca del río Huaura

Huaura, Santa María, Sayán y Leoncio Prado.

Cuenca del río Rímac

Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Ricardo Palma, Santa Eulalia y San Juan de Lurigancho, incluidos sectores relacionados con quebradas tributarias como Huaycoloro.

Cuenca del río Mala

Mala, San Antonio y Calango.

Cuenca del río Cañete

Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga, Nuevo Imperial, Imperial y San Vicente de Cañete.

Ica

Cuenca del río San Juan (Chico-Matagente)

El Carmen, Chincha Baja, Alto Larán y Grocio Prado.

Cuenca del río Ica

Ica, Parcona, La Tinguiña, San José de los Molinos, Los Aquijes, Ocucaje y Yauca del Rosario.

¿Cómo saber si una vivienda está expuesta a inundaciones?

María Mercedes Medina recomendó que los ciudadanos identifiquen si sus viviendas, terrenos agrícolas, centros laborales o rutas habituales se encuentran cerca de ríos, quebradas, laderas inestables o sectores con antecedentes de inundaciones.

La especialista señaló que existen señales de advertencia que deben tomarse en cuenta, entre ellas el aumento acelerado del caudal de los ríos, lluvias persistentes, erosión de las riberas y aparición de grietas en el terreno.

Asimismo, recomendó consultar los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los comunicados del ENFEN y la información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

También indicó que la población puede revisar las herramientas geográficas del Ministerio del Ambiente (Minam) para identificar quebradas y áreas con distintos niveles de exposición a peligros naturales.

Qué hacer ante el riesgo de desbordes de ríos y quebradas

La especialista de la UCSS recomendó que las familias preparen un plan de emergencia antes de que se presenten lluvias intensas.

Este debe incluir rutas de evacuación, zonas seguras en terrenos elevados, puntos de encuentro y mecanismos de comunicación con familiares.

También aconsejó contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos, repelente de insectos y medicamentos indispensables.

“Frente a una alerta de evacuación, desplazarse oportunamente a una zona segura. No permanecer en una vivienda amenazada para proteger bienes materiales y no regresar hasta recibir autorización de las autoridades competentes”, advirtió Medina.

La ecóloga también exhortó a evitar el cruce de ríos, puentes comprometidos y vías cubiertas por agua o lodo, debido al peligro que representan las corrientes y la inestabilidad del terreno.