El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Vladimiro Huaroc, informó que esta medida se desarrolla desde hace aproximadamente dos meses y busca evitar que los animales se queden sin alimento debido a las condiciones climáticas previstas.

Durante una entrevista con RPP, el ministro señaló: “Las áreas naturales protegidas representan casi el 25 % del territorio nacional, es un espacio muy grande que abarca las tres regiones del país, así como el litoral, al contarse con la Reserva Natural Mar Tropical de Grau”.

Como parte de las acciones preventivas, el sector viene recolectando alimento seco para las vicuñas, que será almacenado en silos para su posterior distribución.

Según explicó Huaroc, estos recursos permitirán atender las necesidades alimentarias de aproximadamente 200 vicuñas cuando las condiciones climáticas lo requieran.

Por otro lado, el titular del Minam informó que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ha incorporado nuevas tecnologías para enfrentar los incendios forestales.

Entre ellas figura un sistema de procedencia brasileña que utiliza el viento generado por un motor para apagar rápidamente los incendios durante su fase inicial.

Asimismo, indicó que el Sernanp cuenta con 900 guardianes de bosques capacitados para realizar labores relacionadas con la prevención y atención de estos siniestros.

Finalmente, Huaroc señaló que las altas temperaturas asociadas al cambio climático contribuyen a resecar el territorio de las zonas altoandinas, condición que favorece la ocurrencia de incendios forestales.