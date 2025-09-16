La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) anunció la realización de la feria gastronómica Perú Mucho Gusto Nueva York, que se desarrollará del 19 al 21 de septiembre en el Greenpoint Warehouse Terminal de Brooklyn.

Se trata de la segunda edición internacional de la feria y representa un paso decisivo en la internacionalización de la marca Perú Mucho Gusto. El objetivo es posicionar a la gastronomía peruana como motor de viajes internacionales hacia el Perú, fortaleciendo además los vínculos con el sector turístico y gastronómico de Estados Unidos.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de restaurantes peruanos en Nueva York, una barra de Pisco 360, zona de superfoods, shows de cocina en vivo, ponencias de embajadores del pisco y expresiones artísticas y culturales. Asimismo, se exhibirán propuestas de turismo y decoración, consolidando una experiencia multisensorial que espera atraer a más de 5,000 visitantes.

La feria llega a la Gran Manzana con el respaldo del prestigio mundial de la gastronomía peruana, reconocida como Mejor Destino Culinario del Mundo por doce años consecutivos en los World Travel Awards y con restaurantes líderes en The World’s 50 Best Restaurants. A ello se suma el reconocimiento de la UNESCO al ceviche peruano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2023), reafirmando su importancia como símbolo de identidad nacional.

EE.UU., mercado clave para el turismo peruano

Estados Unidos es actualmente el principal emisor de turistas hacia el Perú, concentrando la mayor cantidad de arribos internacionales vía el aeropuerto Jorge Chávez en 2024. Según el Perfil del Turista Extranjero de PROMPERÚ, los viajeros estadounidenses realizan estadías de hasta 12 noches, con un gasto promedio superior a USD 1,600.

Además de Machu Picchu, este público muestra interés creciente por gastronomía, naturaleza, cultura y aventura, impulsando el desarrollo turístico en múltiples regiones del país.

Con este evento, el Mincetur, a través de PROMPERÚ, refuerza su compromiso de consolidar al Perú como destino turístico y gastronómico de primer nivel, articulando cultura, cocina y turismo para fortalecer la imagen del país en los principales mercados internacionales.