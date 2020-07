¿Amamos a nuestra patria? No la ensuciemos con actos corruptos, valoremos nuestras costumbres y raíces.





Ser peruano es algo único. Es estar orgulloso de sus raíces, cultura, costumbres, gastronomía, arquitectura y de los colores rojo y blanco que flamean en nuestra bandera, pero ¿realmente somos patriotas los peruanos?

Guillermo Huyhua, profesor de historia y Coordinador de la Fundación Celemín para una Educación de Calidad explica que una persona que se siente patriota se esfuerza continuamente para mejorar su país, impide que alguien lo dañe, no se avergüenza de sus antepasados y tiene desarrollado el sentimiento de pertenencia y arraigo.

“La celebración por nuestro 199 aniversario despierta muchas emociones pese a la situación que vivimos. No vamos a salir de viaje y admirar nuestra belleza paisajística, pero podemos escuchar con la familia al Zambo Cavero; preparar un plato típico o volver a gritar los goles del mundial de Rusia 2018”, señala.

Formas de despertar el patriotismo

El docente brinda algunas sugerencias para despertar el patriotismo que lleva dentro: “Ser buenas personas, no robarle a la patria y rechazar todo tipo de corrupción. Viajar por todo el país (costa, sierra y selva) y conocer nuestra diversidad de lenguas, música y cultura”, menciona.

Además, no olvidar la historia y mejorarla. “El Perú ha pasado situaciones graves con el terrorismo y hemos salido adelante. No hay que imitar estos actos, si no marchar, hacer que nos escuchen y frenar la violencia para ser buenos peruanos”, indica. Por último, respetar los símbolos patrios que representan la propia identidad, por ello es necesario conocerlos y cuidarlos.

Nacionalismo, patriotismo y todo lo contrario

Mientras que el patriotismo es un sentimiento de hacer el bien, generar proyectos para que el país crezca, el nacionalismo es un movimiento que se centra en las características propias de lo que se identifica como comunidad y la creencia de que una nación debería poder controlar el gobierno y todos los medios de producción.

Valores patrios

La psicóloga y psicoterapeuta, Lorena Pastor del Portal Salud recomienda a los padres de familia inculcar a sus hijos desde pequeños a valorar nuestro pasado y aceptar y valorar nuestra historia. ¿Quiénes fueron los héroes?, ¿quiénes crearon la letra del Himno Nacional? y otros ejemplos que ayudan a involucrar al niño con el país.

“No podemos querer o agarrarle cariño a algo sino lo conocemos. No solo es ponerle la escarapela, colocar una bandera o escuchar música peruana, sino fortalecer y valorar las costumbres”, señala. Recomienda realizar actividades como visitar museos virtuales, viajar y conocer regiones y así reforzar una identidad propia.





Nuestra historia, gastronomía, y el legado de artistas y pensadores son acaso lo que más valoramos del Perú.